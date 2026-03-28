В МИД РК прокомментировали инцидент с участием казахстанцев в вахтовом поселке в России

Официальный представитель МИД Казахстана прокомментировал недавний инцидент с участием казахстанцев в вахтовом поселке Усть-Луга Ленинградской области, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев сообщил, что в целях всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего правоохранительными органами России были проведены соответствующие процессуальные действия, в том числе задержание участников конфликта. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

По информации МИД РК, в конфликте граждане Казахстана не получили тяжелые травмы, госпитализация никому не понадобилась. Обстановка на месте остается стабильной и находится под контролем компетентных служб.

"Сотрудники Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге находятся на постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Российской Федерации. Генеральный консул РК выехал на место для оказания необходимой консульско-правовой поддержки гражданам Казахстана и уточнения всех обстоятельств", – уточнил Ерлан Жетыбаев.

Напомним, 26 марта 2026 года в вахтовом поселке Усть-Луга Ленинградской области произошла драка с участием казахстанцев.