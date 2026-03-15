102-летний фронтовик Нуркасым Ажитаев принял участие в референдуме

Сегодня на избирательном участке в городе Косшы произошло знаковое событие: свой голос на республиканском референдуме отдал ветеран Великой Отечественной войны Нуркасым Ажитаев, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на почтенный возраст – 102 года, фронтовик сохраняет бодрость духа и активную гражданскую позицию.

Для Нуркасыма Ажитаевича участие в жизни страны – дело чести. Пройдя через суровые испытания войны, от снайперской школы в Новосибирске до взятия Берлина и боев на Дальнем Востоке, он как никто другой знает цену стабильности и единства.

"За будущее страны каждый казахстанец должен отдать свой голос. Как и сегодня, наша страна всегда должна оставаться крепкой и единой", – отметил ветеран, обращаясь к участникам референдума.

Жизненный путь Нуркасыма Ажитаевича – это живая история мужества. После Победы он еще долгие годы служил Родине: обучал молодежь военному делу, работал на железной дороге и руководил мастерскими, всегда оставаясь примером трудолюбия.

Сегодня ветеран окружен большой и дружной семьей. Вместе с супругой Нурзилат Кусаиновной они воспитали семерых детей, а сейчас их радуют десять внуков и девять правнуков. Именно ради их будущего аксакал пришел на участок, продемонстрировав, что истинный патриотизм не знает возраста.

Личный пример такого человека задал особый торжественный тон работе избирательного участка. Ветеран не только проголосовал сам, но и пожелал успехов членам комиссии и наблюдателям, подчеркнув важность единства в этот важный для всего Казахстана день.