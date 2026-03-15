События

Марафонцы пробежали из Жезказгана в Сатпаев и проголосовали на своем участке

голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 14:25 Фото: акимат области Улытау
В области Улытау в ходе республиканского референдума группа марафонцев продемонстрировала пример гражданской активности, пробежав дистанцию из города Жезказган до города Сатпаев, сообщает Zakon.kz.

Преодолев несколько десятков километров, спортсмены прибыли на участок №47 в городе Сатпаев, где сделали свой выбор и проголосовали.

Фото: акимат области Улытау

По словам марафонцев, данная инициатива направлена не только на популяризацию здорового образа жизни, но и на проявление гражданской ответственности и неравнодушия к будущему страны.

Фото: акимат области Улытау

Их поступок получил поддержку со стороны жителей и еще раз подчеркнул важность участия в референдуме.

Отметим, что в области Улытау участки референдума работают с 07:00 до 20:00. Жители региона активно принимают участие в важной политической кампании и делают свой выбор.

Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.

Айсулу Омарова
