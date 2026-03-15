Марафонцы пробежали из Жезказгана в Сатпаев и проголосовали на своем участке
Фото: акимат области Улытау
В области Улытау в ходе республиканского референдума группа марафонцев продемонстрировала пример гражданской активности, пробежав дистанцию из города Жезказган до города Сатпаев, сообщает Zakon.kz.
Преодолев несколько десятков километров, спортсмены прибыли на участок №47 в городе Сатпаев, где сделали свой выбор и проголосовали.
По словам марафонцев, данная инициатива направлена не только на популяризацию здорового образа жизни, но и на проявление гражданской ответственности и неравнодушия к будущему страны.
Их поступок получил поддержку со стороны жителей и еще раз подчеркнул важность участия в референдуме.
Отметим, что в области Улытау участки референдума работают с 07:00 до 20:00. Жители региона активно принимают участие в важной политической кампании и делают свой выбор.
