Руководитель Администрации президента РК проголосовал на референдуме

15 марта 2026 года руководитель Администрации президента РК Айбек Дадебай проголосовал на республиканском референдуме по проекту новой Конституции.

Дадебай сделал свой выбор на участке №51, расположенном во Дворце школьников в Астане.

По состоянию на 14:00 на референдуме проголосовали более 51% казахстанцев, имеющих избирательное право.

