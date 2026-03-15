Общество

В Алматы курсанты одними из первых проголосовали на республиканском референдуме

Курсанты на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 09:26 Фото: пресс-служба ВИИРЭС
Курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи продемонстрировали высокую гражданскую активность, приняв участие в голосовании на республиканском референдуме по принятию новой Конституции.

С шести утра на территории военного вуза начал работу закрытый избирательный участок №143. Здесь свое конституционное право реализовали более 470 курсантов. Среди них есть и те, кто впервые принимает участие в голосовании.

"В этом году я достиг совершеннолетия и впервые получил возможность принять участие в голосовании. Для меня это особенный день. Считаю, что каждый гражданин должен пользоваться своим правом голоса и вносить вклад в будущее страны", – поделился курсант Адиль Касимов.

Фото: пресс-служба ВИИРЭС

После завершения голосования участковая избирательная комиссия приступила к подсчету голосов. В присутствии наблюдателей бюллетени были упакованы, опечатаны и вместе с протоколом направлены в вышестоящую территориальную избирательную комиссию.

Еще одна часть курсантов и военнослужащие срочной службы, находящиеся в учебном центре института, также приняли активное участие в голосовании. Поскольку учебный центр территориально относится к Алматинской области, они проголосовали на открытых избирательных участках региона.

Фото: пресс-служба ВИИРЭС

Активную гражданскую позицию проявил и постоянный состав военного вуза. Военнослужащие вместе с членами своих семей приняли участие в голосовании по месту жительства.

"Каждый гражданин имел возможность выразить свою позицию и внести вклад в будущее государства. Голосование прошло организованно, в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан. Весь личный состав активно принял участие в голосовании", – подчеркнул начальник Военного института генерал-майор Нуртас Кабаков.

Фото: пресс-служба ВИИРЭС

Голосование прошло организованно и в полном соответствии с действующим законодательством.

Айсулу Омарова
