События

Столичные спортсмены, артисты и общественные деятели принимают активное участие в референдуме

люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 15:21 фото: Территориально избирательная комиссия
Сегодня спортсмены, артисты, общественные деятели и творческие коллективы Астаны приняли участие в голосовании на республиканском референдуме по проекту новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

На избирательных участках были замечены представители спорта. Среди них – экс-капитан сборной Казахстана и легенда футбола Давид Лория, тяжелоатлет Илья Ильин, боец ММА Василий Тахтай, а также игроки и тренерский штаб футбольного клуба "Женис" и профессиональные баскетболисты столицы.

К голосованию также присоединились артисты. Свой голос отдали народная артистка Казахстана Майра Ильясова, Алтынай Жорабаева, Тұрсынбек Қабатов, Гүлнұр Оразымбетова, Зарина Омарова, Әділ Ахметов и Лұқпан Жолдасов. В голосовании также приняли участие творческие коллективы.

Помимо этого, в референдуме приняли участие общественные деятели – Тоқтар Әубәкіров, Сауытбек Абдрахманов, Роза Мұқанова, Дихан Қамзабекұлы и другие.

По словам участников, участие в таких важных общественно-политических событиях является проявлением гражданской ответственности и неравнодушия к будущему страны.

Известные спортсмены, артисты и общественные деятели своим примером демонстрируют активную гражданскую позицию, подчеркивая важность участия каждого гражданина в судьбе государства.

