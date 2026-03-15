События

Игроки ФК "Иртыш" Павлодар приняли участие в референдуме

Конституция РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 15:00 Фото: Zakon.kz
Футболисты павлодарского футбольного клуба "Иртыш" приняли участие в референдуме по принятию новой Конституции Республики Казахстан. Спортсмены организованно прибыли на участок референдума №15, где сделали свой выбор.

По словам капитана команды Максима Федина, для игроков участие в референдуме стало проявлением гражданской ответственности.

"Мы представляем Павлодар на футбольном поле, но при этом остаемся гражданами своей страны. Поэтому для нас важно участвовать в событиях, которые определяют будущее государства", – отметил он.

Нападающий команды Тамерлан Агиманов также подчеркнул значимость участия спортсменов в общественно важных событиях.

"Мы не остались в стороне, пришли сюда сделать свой выбор для будущего нашей страны. Это очень, очень важно для нас, для всех", – сообщил он.

Футболисты подчеркнули, что участие в референдуме стало для них возможностью выразить свою позицию и внести вклад в развитие страны.

После голосования команда продолжила подготовку к предстоящему матчу. Игроки также пригласили павлодарских болельщиков поддержать "Иртыш" на Центральном стадионе, отметив, что поддержка трибун всегда придает команде дополнительную мотивацию.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Референдум-2026: как голосуют в Астане – фоторепортаж
16:49, Сегодня
Референдум-2026: как голосуют в Астане – фоторепортаж
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай проголосовал на республиканском референдуме
09:02, Сегодня
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай проголосовал на республиканском референдуме
Олжас Бектенов проголосовал на референдуме по вопросу принятия новой Конституции РК
07:56, Сегодня
Олжас Бектенов проголосовал на референдуме по вопросу принятия новой Конституции РК
Последние
Популярные
Читайте также
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Сегодня
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:09, Сегодня
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
17:59, Сегодня
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
17:30, Сегодня
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
