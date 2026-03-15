Игроки ФК "Иртыш" Павлодар приняли участие в референдуме
Футболисты павлодарского футбольного клуба "Иртыш" приняли участие в референдуме по принятию новой Конституции Республики Казахстан. Спортсмены организованно прибыли на участок референдума №15, где сделали свой выбор.
По словам капитана команды Максима Федина, для игроков участие в референдуме стало проявлением гражданской ответственности.
"Мы представляем Павлодар на футбольном поле, но при этом остаемся гражданами своей страны. Поэтому для нас важно участвовать в событиях, которые определяют будущее государства", – отметил он.
Нападающий команды Тамерлан Агиманов также подчеркнул значимость участия спортсменов в общественно важных событиях.
"Мы не остались в стороне, пришли сюда сделать свой выбор для будущего нашей страны. Это очень, очень важно для нас, для всех", – сообщил он.
Футболисты подчеркнули, что участие в референдуме стало для них возможностью выразить свою позицию и внести вклад в развитие страны.
После голосования команда продолжила подготовку к предстоящему матчу. Игроки также пригласили павлодарских болельщиков поддержать "Иртыш" на Центральном стадионе, отметив, что поддержка трибун всегда придает команде дополнительную мотивацию.
