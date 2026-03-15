События

Алматы превысил собственный показатель явки референдума 2024 года

участок, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 16:45
В Алматы зафиксирован более высокий уровень участия граждан в общенациональном референдуме по новой Конституции по сравнению с предыдущим голосованием, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РК, по состоянию на 16:00 2026 года явка жителей города составила 28,16%, что уже превышает показатель референдума 2024 года, когда участие приняли 25,21% избирателей.

Активность алматинцев отмечается на участках во всех районах мегаполиса. Горожане продолжают приходить на избирательные участки в течение дня, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Работа участковых комиссий проходит в штатном режиме, для жителей созданы все необходимые условия для комфортного и прозрачного голосования.

Голосование продлится до 20:00. Ожидается, что к вечеру показатель явки продолжит расти.

Айсулу Омарова
