Референдум-2026: как голосуют в Астане – фоторепортаж

Сегодня, 15 марта 2026 года, жители Астаны с самого утра приходят на избирательные участки, чтобы принять участие в референдуме и сделать свой выбор по проекту новой Конституции Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Утро в Астане началось с особого оживления – в столице проходит референдум, и многие жители решили прийти на участки пораньше. Подготовка началась задолго до открытия дверей: члены участковых избирательных комиссий достали из сейфов бюллетени, пересчитали их и подготовили к выдаче.

Ровно в 7:00 двери участков открылись, и в зале прозвучал гимн Казахстана.

С первых минут начали собираться люди. Такую картину можно было наблюдать, например, на участке №176 в Президентском центре.

Сразу после открытия здесь образовалась очередь. Заиграла музыка, создавая праздничную атмосферу.

Житель Астаны Бахитжан Амирхан, который первым проголосовал на участке, рассказал, что пришел принять участие в голосовании, чтобы выразить свою гражданскую позицию, отметив, что считает это важным.

Сюда люди приходили голосовать семьями. Среди избирателей можно было увидеть и молодых родителей с детьми, и пожилых жителей города.

Одна из супружеских пар рассказала, что решила прийти на участок вместе, чтобы "сделать выбор и прогуляться по городу". Уходили они уже с небольшим подарком – чайником, который им вручили на участке.

"Мы верим, что у наших детей и внуков будет светлое будущее. Пусть наша страна развивается и превратится в одну из развитых стран мира. Мне 70 лет. Пусть все будет во благо!" – поделился Жазыбек Жакыпулы.

Его спутница Карлыгаш Нургалиева добавила, что они всегда принимают участие во всех выборах и не пропускают.

На этом же участке можно было заметить министра по чрезвычайным ситуациям, который, отвечая на вопросы журналистов о референдуме, отметил, что у него позитивные мысли и хороший настрой, подчеркнув, что это важное событие для всех.

Совсем другая атмосфера царила на участке №228 в здании "Астана Опера". Под стать самому зданию здесь было спокойно и торжественно. Высокие потолки и просторный зал создавали ощущение тишины и размеренности.

Однако и здесь не обошлось без очередей – люди приходили волнами, постепенно заполняя просторный зал и так же неспешно расходясь после голосования.

Жительница Астаны Айнур Бахшиева отметила, что этот день имеет большое значение для страны и ее будущего, поскольку граждане принимают решение по проекту новой Конституции.

"Мы сегодня принимаем решение по проекту новой Конституции. У нас у всех есть дети, и, думаю, это будет играть большую роль для их будущего. Важны нормы, касающиеся образования, особенно для молодежи, чтобы они учились, повышали квалификацию и в дальнейшем могли трудоустроиться. Новый Казахстан – новый народ. Мы растем и развиваемся", – озвучила она.

На участке №183, расположенном в детской библиотеке, двери практически не закрывались – жители соседних жилых комплексов активно начали приходить именно ближе к полудню. На всех участках можно было заметить, как люди после голосования фотографируются – кто не отходя от урн, кто у входа в здание.

А на участке №104, который находится в школе, избирателей встречали музыкой и свежей выпечкой. Здесь атмосфера больше напоминала небольшой праздник – люди общались, улыбались и не спешили расходиться.

Утренняя метель, которая встретила астанчан, не помешала людям прийти на участки к открытию. Многие стояли в очередях уже в первые минуты после начала голосования. А ближе к полудню погода заметно изменилась: снег прекратился, потеплело, и впервые за долгое время в столице установилась плюсовая температура – около +2 градусов.

Город постепенно наполнился мягким весенним воздухом, и день голосования продолжился уже совсем в другом настроении. Люди выходили на улицы, неспешно направлялись к участкам, а после голосования задерживались на свежем воздухе, превращая этот день в спокойную и немного праздничную прогулку по весенней Астане.

Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.