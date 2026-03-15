Карагандинская область показывает высокий результат явки на референдуме

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Сегодня, 15 марта 2026 года, в Казахстане проходит референдум по принятию новой Конституции. Высокий результат явки показывает Карагандинская область.

По информации Центральной комиссии референдума, Карагандинская область показывает высокий результат явки – 26,64%. Фото: election.gov.kz "В течение месяца регион показывал активную агитационную работу, куда был задействован весь актив области. Работа проходила среди различных страт – это трудовые коллективы, пенсионеры, молодежь, и различные концерты". Пресс-служба акимата Карагандинской области Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области Также в акимате отметили: как видим, население Карагандинской области позитивно отзывается о будущих переменах в стране.

