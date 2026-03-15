#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Общество

Карагандинская область показывает высокий результат явки на референдуме

аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 11:34 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Сегодня, 15 марта 2026 года, в Казахстане проходит референдум по принятию новой Конституции. Высокий результат явки показывает Карагандинская область.

По информации Центральной комиссии референдума, Карагандинская область показывает высокий результат явки – 26,64%.

"В течение месяца регион показывал активную агитационную работу, куда был задействован весь актив области. Работа проходила среди различных страт – это трудовые коллективы, пенсионеры, молодежь, и различные концерты".Пресс-служба акимата Карагандинской области

Также в акимате отметили: как видим, население Карагандинской области позитивно отзывается о будущих переменах в стране.

Динара Халдарова
Читайте также
Аким области Абай проголосовал на референдуме
13:47, Сегодня
Аким области Абай проголосовал на референдуме
Жители трех регионов Казахстана выстраиваются в очереди на референдуме
09:27, Сегодня
Жители трех регионов Казахстана выстраиваются в очереди на референдуме
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай проголосовал на республиканском референдуме
09:02, Сегодня
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай проголосовал на республиканском референдуме
