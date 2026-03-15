В Туркестанской области и после обеда поток голосующих не уменьшается

В Туркестанской области активность голосования не снизилась и после обеда. Жители продолжают приходить на участки и делать свой выбор, сообщает Zakon.kz.

В регионе в день референдума организованы ярмарки и проходят художественные выставки. Атмосфера среди жителей остается приподнятой.

Фото: акимат Туркестанской области

По области функционируют 947 участков референдума, из них 26 – закрытые.

На сегодняшний день численность населения Туркестанской области составляет 2 млн 154 тыс. человек. Из них 1 187 257 граждан обладают правом голоса, что составляет 55,4% населения региона.

По данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 явка в Туркестанской области составила 72,3%.