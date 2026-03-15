#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
События

В Туркестанской области и после обеда поток голосующих не уменьшается

люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 17:54 Фото: акимат Туркестанской области
В Туркестанской области активность голосования не снизилась и после обеда. Жители продолжают приходить на участки и делать свой выбор, сообщает Zakon.kz.

В регионе в день референдума организованы ярмарки и проходят художественные выставки. Атмосфера среди жителей остается приподнятой.

Фото: акимат Туркестанской области

По области функционируют 947 участков референдума, из них 26 – закрытые.

Фото: акимат Туркестанской области

На сегодняшний день численность населения Туркестанской области составляет 2 млн 154 тыс. человек. Из них 1 187 257 граждан обладают правом голоса, что составляет 55,4% населения региона.

Фото: акимат Туркестанской области

По данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 явка в Туркестанской области составила 72,3%.

Фото: акимат Туркестанской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: