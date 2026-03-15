Референдум объединяет поколения: как голосуют жители Уральска, Семея и Атырау

В Казахстане продолжается республиканский референдум, и жители регионов приходят на участки целыми семьями, молодежь делает свой первый выбор, а пожилым людям помогают проголосовать на дому. О том, как проходит голосование, сообщает Zakon.kz.

Западно-Казахстанская область

В Западно-Казахстанской области участие в республиканском референдуме приняли жители разных возрастов – от молодежи до долгожителей. Одной из самых возрастных участниц голосования стала 96-летняя жительница Акжайыкского района Жумазия Сарымсакова.

Несмотря на преклонный возраст, пенсионерка выразила желание принять участие в голосовании и выполнить свой гражданский долг. Для удобства пожилой избирательницы члены участковой избирательной комиссии организовали голосование на дому и доставили переносную урну. Пенсионерка отметила, что считает важным участвовать в судьбоносных для страны событиях и не пропускает выборы и референдумы.

Опустив бюллетень в урну, она дала свое благословение всему народу Казахстана.

В этот же день на избирательные участки пришли и молодые избиратели. Для многих из них это стало первым опытом участия в голосовании.

Так, 18-летняя студентка педагогического колледжа Акбокен Ермеккали приняла участие в референдуме впервые в своей жизни. Девушка призналась, что для нее это важное событие, поскольку именно с этого момента начинается ее полноценное участие в общественной и политической жизни страны. Свой выбор она сделала на избирательном участке № 268, где ей вручили небольшой подарок.

По ее словам, участие в голосовании позволяет каждому гражданину внести свой вклад в будущее Казахстана.

"Мне недавно исполнилось 18 лет, и я впервые участвую в референдуме. Меня переполняют чувства. Хочу обратиться к своим сверстникам с призывом не пропускать такие события. Важен голос каждого из нас и давайте не будем оставаться в стороне", – отметила девушка.

Таким образом, референдум в регионе объединил представителей разных поколений – от молодежи, только получившей право голоса, до старшего поколения, которое на протяжении многих лет активно участвует в общественной жизни страны. По данным комиссии, право участвовать в референдуме имеют более 446 тысяч жителей области, из них 237 532 человека – жители Уральска.

Семей

Семейчане шутят, что референдум принес в город долгожданное весеннее тепло. Заснеженные дороги и по-зимнему холодный ветер к обеду сменились ярким солнцем и ручьями талой воды.

В 7 часов утра на избирательных участках прозвучал гимн, и на первых голосующих полетело шашу из конфет, а затем их угостили свежими баурсаками. Начало голосования запомнится семейчанам также благословением аксакалов и звуками кюев на домбре.

В Семее работает 128 участков, а проголосовать могут больше 220 тысяч горожан. Первые избиратели, как правило, это люди пожилого и предпенсионного возраста. Но сегодня этот состав заметно разбавила молодежь.

"На нашем участке почти 2 тысяч голосующих, среди них трое 18-летних ребят, которые впервые участвовали в голосовании. И все они пришли утром. Я восемь лет работаю председателем территориальной избирательной комиссии и могу с уверенностью сказать, что в последние годы молодежь заметно активизировалась", – сказал председатель участковой комиссии референдума №83 Ерсаин Мухамедиев.

Участок №83, который расположен в школе №28, встречает электорат яркой выставкой из работ местных учеников.

Референдум подвигнул людей впервые изучить или заново перечитать главный закон страны.

"Некоторые статьи переписаны по-другому. Я думаю, не стоит ничего бояться. И не надо слушать некоторых блогеров. Лучше взять текст и самостоятельно прочитать его. Я понимаю, что там нет картинок, но каждый казахстанец должен знать Конституцию, которая служит базой для всего законодательства Казахстана. Я дождался полный текст и изучил его". Житель Семея Арман Оспанов

По мнению горожан, голосование – это не только акт в пользу положительных перемен в стране, но и возможность воспользоваться своим правом эти перемены приблизить.

"Не важно, ты за или против! Это возможность выразить свою позицию. А во-вторых, это не дает возможности другим людям использовать твой голос без ведома. Именно поэтому я всегда агитирую своих друзей ходить самим на выборы", – поделился своим мнением семейчанин.

Проблемы со здоровьем – не повод пропускать голосование. На участке №69, который расположен в здании учебно-производственного предприятия "Казахского Общества слепых", уделил большое внимание слабовидящим и незрячим людям.

"Для таких голосующих у нас есть два вида трафаретов – один со шрифтом Брайля, который дает возможность прочитать текст стандартного бюллетеня пальцами. И второй – для людей с остаточным зрением, который помогает поставить галочку напротив выбранного варианта", – рассказала председатель участка №69 Омиргуль Кошерова.

Рядом с кабинами для тайного голосования установлен стол с аппаратурой. Людям с инвалидностью дается возможность еще и прослушать текст бюллетеня при помощи аудирования. И люди этим активно пользуются.

Как выяснилось, на участках существуют свои "избирательные суеверия". Народные приметы связаны, в основном, с желанием провести день голосования стабильно. Для этого первым должен зайти мужчина, негласно делятся члены комиссий.

Электорат тоже не остается в стороне. Горожане говорят, бюллетень первого голосующего определяет результат. А еще для удачи нужна своя "счастливая ручка", как залог правильного выбора.

Атырау: улыбки, баурсаки и семейные фото

В Атырауской области работает 276 участков для голосования, в том числе 11, в которых атыраусцы находятся временно – это больницы, воинские части, ИВС.

Как пояснила корреспонденту Zakon.kz председатель территориальной комиссии референдума Атырауской области Асия Кистаубаева, в регионе в список для голосования в республиканском референдуме включено 416 тысяч 619 человек.

Практически на все участки для голосования люди стали приходить с раннего утра. Участок №36 находится в здании школы-гимназии №13 имени Д. Байбосынова. По словам председателя участковой комиссии Досжана Болатбекулы, всего здесь зарегистрировано 2 722 жителя, имеющих право голоса. Оборудованы места для десяти наблюдателей.

В вестибюле школы для атыраусцев приготовили национальные угощения – баурсаки и шубат, организовали выставку картин школьников. Голосовать идут целыми семьями, делают фото и видео на память. У людей приподнятое настроение.

"Сегодня чудесный солнечный день, мы пришли проголосовать, считаем важным принять участие в таком общественно-политическом событии, как республиканский референдум. Да мы никогда и не пропускаем голосования". супруги Сергей и Марина Евдокимовы

Впервые в числе голосующих ученик 11 класса Ибрагим Саппаев. То, как он опускает бюллетень в урну, фотографируют его родные, поздравляют.

"Долг каждого гражданина – прийти и проголосовать. Я рад, что достигнув совершеннолетия, тоже могу участвовать, поддержать референдум. Надеюсь, что наша страна продолжит развиваться, в будущем все будет хорошо, а я мечтаю стать инженером-энергетиком". Ибрагим Саппаев

Активность голосования в городе достаточно высокая. Были жители, которые пришли не на свой участок, и члены комиссии подсказали, в каких пунктах они могут голосовать.

У школы развернулась ярмарка, так что можно было не только проголосовать, но и приобрести продукты по доступным ценам. Такие ярмарки в день референдума организованы в 34 местах по области.