Связь есть: как совместные усилия помогли подключить к интернету маленькое село в СКО

Еще недавно жители села Мальцево в Северо-Казахстанской области были буквально оторваны от остального мира. Ситуация изменилась в конце 2025 года, когда стараниями местного бизнесмена, акимата и телеком-оператора Beeline сельчане наконец вышли на связь, сообщает Zakon.kz.

Село расположено в живописном районе области и со всех сторон окружено лесами. Однако густые посадки мешали прохождению мобильного сигнала: люди жаловались на невозможность дозвониться кому-либо и даже принять звонок.

Развитию технологий препятствовал и тот факт, что в Мальцево живут не более 200 человек – стало быть, село попросту нерентабельно, затраты на дорогостоящее оборудование не окупятся.

Решить проблему удалось благодаря инициативе местного предпринимателя Валерия Соколовского, помощи со стороны властей и компании Beeline.

Как пояснил Соколовский, здесь, в Мальцево, он держит деревообрабатывающий цех, в век интернета оставшийся без возможности удаленно решать хотя бы часть задач. Поэтому было решено предоставить участок земли на территории предприятия для установки антенно-мачтового сооружения и взять на себя сопутствующие расходы.