#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
События

Связь есть: как совместные усилия помогли подключить к интернету маленькое село в СКО

Связь , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 12:17 Фото: Петропавловск.news
Еще недавно жители села Мальцево в Северо-Казахстанской области были буквально оторваны от остального мира. Ситуация изменилась в конце 2025 года, когда стараниями местного бизнесмена, акимата и телеком-оператора Beeline сельчане наконец вышли на связь, сообщает Zakon.kz.

Село расположено в живописном районе области и со всех сторон окружено лесами. Однако густые посадки мешали прохождению мобильного сигнала: люди жаловались на невозможность дозвониться кому-либо и даже принять звонок.

Развитию технологий препятствовал и тот факт, что в Мальцево живут не более 200 человек – стало быть, село попросту нерентабельно, затраты на дорогостоящее оборудование не окупятся.

Решить проблему удалось благодаря инициативе местного предпринимателя Валерия Соколовского, помощи со стороны властей и компании Beeline.

Как пояснил Соколовский, здесь, в Мальцево, он держит деревообрабатывающий цех, в век интернета оставшийся без возможности удаленно решать хотя бы часть задач. Поэтому было решено предоставить участок земли на территории предприятия для установки антенно-мачтового сооружения и взять на себя сопутствующие расходы.

Фото: Петропавловск.news

С поиском антенны помог акимат.

"На сходах жители постоянно говорили об интернете. И когда нашли решение совместно с предпринимателем и оператором связи, возникла проблема – в селе не было подходящей вышки. Тогда акимат нашел антенно-мачтовое сооружение в Покровке и передал его селу", – рассказывает аким Покровского сельского округа Бибигуль Ермекбай изданию "Петропавловск.news".

После ее успешной доставки, подведения электричества в дело вмешался Beeline и смонтировал оборудование буквально за три дня. В итоге село получило устойчивый сигнал.

По словам механизатора Руслана Рюмина, теперь он может снимать свою работу на видео и загружать в соцсети прямо с поля.

Фото: Петропавловск.news

Полученными благами активно пользуется и здешний малый бизнес. К примеру, владелец продуктового магазина признался журналистам: раньше не мог подключить оплату банковскими картами, а сейчас это – обычное дело.

Так, сотрудничество власти, населения и Beeline изменило реальность целого села.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Паводки в СКО: жителей села Тепличное эвакуируют
16:22, 25 апреля 2025
"Казахтелеком" подключил село Біржан в ВКО к "оптике"
09:21, 06 октября 2024
Шестые сутки без света: жители сел СКО потребовали объявить режим ЧС
23:34, 23 ноября 2023
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
13:21, Сегодня
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
12:56, Сегодня
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
12:42, Сегодня
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
12:10, Сегодня
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: