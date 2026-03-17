Связь есть: как совместные усилия помогли подключить к интернету маленькое село в СКО
Село расположено в живописном районе области и со всех сторон окружено лесами. Однако густые посадки мешали прохождению мобильного сигнала: люди жаловались на невозможность дозвониться кому-либо и даже принять звонок.
Развитию технологий препятствовал и тот факт, что в Мальцево живут не более 200 человек – стало быть, село попросту нерентабельно, затраты на дорогостоящее оборудование не окупятся.
Решить проблему удалось благодаря инициативе местного предпринимателя Валерия Соколовского, помощи со стороны властей и компании Beeline.
Как пояснил Соколовский, здесь, в Мальцево, он держит деревообрабатывающий цех, в век интернета оставшийся без возможности удаленно решать хотя бы часть задач. Поэтому было решено предоставить участок земли на территории предприятия для установки антенно-мачтового сооружения и взять на себя сопутствующие расходы.
С поиском антенны помог акимат.
"На сходах жители постоянно говорили об интернете. И когда нашли решение совместно с предпринимателем и оператором связи, возникла проблема – в селе не было подходящей вышки. Тогда акимат нашел антенно-мачтовое сооружение в Покровке и передал его селу", – рассказывает аким Покровского сельского округа Бибигуль Ермекбай изданию "Петропавловск.news".
После ее успешной доставки, подведения электричества в дело вмешался Beeline и смонтировал оборудование буквально за три дня. В итоге село получило устойчивый сигнал.
По словам механизатора Руслана Рюмина, теперь он может снимать свою работу на видео и загружать в соцсети прямо с поля.
Полученными благами активно пользуется и здешний малый бизнес. К примеру, владелец продуктового магазина признался журналистам: раньше не мог подключить оплату банковскими картами, а сейчас это – обычное дело.
Так, сотрудничество власти, населения и Beeline изменило реальность целого села.