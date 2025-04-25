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Общество

Паводки в СКО: жителей села Тепличное эвакуируют

Паводки в СКО: жителей села Тепличное эвакуируют, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 16:22 Фото: Instagram/gaueznurmukhambetov
Сегодня, 25 апреля 2025 года, пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области разослала информацию об эвакуации жителей села Тепличное, расположенном в Кызылжарском районе, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей села Тепличное принято в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

"Эвакуация проводится с 15:00 до 18:00 25 апреля. Для тех, кто нуждается в помощи для перевозки, будет организован подвоз людей и скорая помощь. По вопросам можно обратиться по номеру 8 (7153) 82-12-01. Для временного размещения заранее подготовлены эвакуационные пункты на базе средней школы №2 в селе Бесколь и в общежитии по ул. Жумабаева, 142 в Петропавловске".Пресс-служба акимата СКО

Власти уточнили, что на месте работают сотрудники ЧС, местные исполнительные органы и другие экстренные службы.

"Убедительно просим сохранять спокойствие и строго следовать указаниям оперативных служб. Работы по укреплению дамбы в селе Тепличное продолжаются".Пресс-служба акимата СКО

По состоянию на 16:00 уровень воды на реке Есиль в Петропавловске составил 1145 см.

"За последние два часа +3 см".Пресс-служба акимата СКО

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов проинформировал, что в Петропавловске и Кызылжарском районе проходит третья волна паводка. В связи с этим, по его словам, ведется круглосуточный мониторинг уровня рек и состояния гидротехнических сооружений. Глава региона заверил, что все службы работают в усиленном режиме.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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