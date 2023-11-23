Шестые сутки без света: жители сел СКО потребовали объявить режим ЧС

В Северо-Казахстанской области сельчане требуют срочно ввести режим ЧС. 16 сел там сидят без света уже шестые сутки, сообщает Zakon.kz.

Сильный буран в прошлые выходные оставил без электричества больше 30 тысяч абонентов. Сейчас в большинство домов подачу восстановили. Но люди уверены: это только до следующего сильного ветра, сообщает телеканал "КТК".

"На сегодняшний день у нас положение улучшилось. Но тем не менее есть вероятность того, что будут новые порывы в связи с погодными условиями и в связи с тем, что в негодность пришло, ветхим оказалось оборудование электрическое, и в том числе и провода. Просим обратить внимание на это и объявить режим ЧС. Срочно!" – рассказала жительница села Астраханка Айман Абильмажинова.

В регионе в авральном режиме работают 46 ремонтных бригад. Но больше тысячи человек по-прежнему остаются без света уже почти неделю. Учитывая, что от электричества работают насосы, у людей нет еще воды и тепла.

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Похожая ситуация и в Западно-Казахстанской области. После бурана там тоже тысяча абонентов без света.

"По области в целом и даже в городе, у нас по городу состояние электролиний очень плохое. То есть 80% по области и 60% по городу у нас изношены. На основании этого управление ЖКХ области разрабатывает несколько проектов. Если будет выделение средств из республиканского бюджета, то, соответственно, работы будут проводиться", – прокомментировал заместитель акима г. Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

В Северном Казахстане до сих пор устраняют последствия сильнейшей метели. Похожая ситуация в Акмолинской области, также там упала водонапорная башня. В городах и селах Павлодарской и Карагандинской областях вводили режим ЧС.



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