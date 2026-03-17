Более 18 тысяч детей по всей Астане начали одновременно игру в асык

В Астане более 18 тысяч детей одновременно сыграли в одну из самых популярных национальных казахских игр – асык.

Грандиозное по своим масштабам мероприятие прошло в честь Дня национального спорта и в рамках Года цифровизации во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, передает официальный сайт городского акимата.

Масштабное культурно-спортивное мероприятие было направлено на популяризацию национальных ценностей.

Фото: акимат города Астаны

На площадке столичного Дворца единоборств 3000 детей приняли участие во флешмобе "АЛТЫН САҚА": они выстроились в специальные композиции и изобразили форму асыка "Алшы" и надпись "Алтын сақа".

Под музыкальное сопровождение дети исполнили различные танцевальные элементы, которые раскрыли художественное содержание флешмоба.

Всю программу вел искусственный интеллект по имени Айдар.

После завершения флешмоба искусственный интеллект официально объявил о начале игры в асык во всех образовательных организациях города – детских садах и школах.

Одномоментно по сигналу ИИ более 18 000 детей начали играть в асык по всему городу.

Основная цель культурно-спортивного мероприятия – популяризация национальной игры асык, разъяснение ее воспитательного значения и повышение интереса подрастающего поколения к национальным видам спорта.