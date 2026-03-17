События

Более 18 тысяч детей по всей Астане начали одновременно игру в асык

Играют в асык, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 13:59 Фото: акимат города Астаны
В Астане более 18 тысяч детей одновременно сыграли в одну из самых популярных национальных казахских игр – асык.

Грандиозное по своим масштабам мероприятие прошло в честь Дня национального спорта и в рамках Года цифровизации во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, передает официальный сайт городского акимата.

Масштабное культурно-спортивное мероприятие было направлено на популяризацию национальных ценностей.

Фото: акимат города Астаны

На площадке столичного Дворца единоборств 3000 детей приняли участие во флешмобе "АЛТЫН САҚА": они выстроились в специальные композиции и изобразили форму асыка "Алшы" и надпись "Алтын сақа".

Под музыкальное сопровождение дети исполнили различные танцевальные элементы, которые раскрыли художественное содержание флешмоба.

Фото: акимат города Астаны

Всю программу вел искусственный интеллект по имени Айдар.

После завершения флешмоба искусственный интеллект официально объявил о начале игры в асык во всех образовательных организациях города – детских садах и школах.

Фото: акимат города Астаны

Одномоментно по сигналу ИИ более 18 000 детей начали играть в асык по всему городу.

Основная цель культурно-спортивного мероприятия – популяризация национальной игры асык, разъяснение ее воспитательного значения и повышение интереса подрастающего поколения к национальным видам спорта.

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
