Общество

Алматы в тумане, Шымкент под дождями: что ждет Астану с 18 по 20 марта

Туман, мгла, пелена, дымка, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 15:28 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде в крупнейших городах страны с 18 по 20 марта 2026 года. Если в Астане и Алматы осадков не ожидается, то жителям Шымкента стоит готовиться к двум дождливым дням, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 18 марта: переменная облачность. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +3+5°С.
  • 19 марта: переменная облачность. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.
  • 20 марта: переменная облачность. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18 марта: переменная облачность. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.
  • 19 марта: переменная облачность. Ночью и утром туман. Ветер может подняться до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.
  • 19 марта: переменная облачность. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 марта: переменная облачность. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +17+19°С.
  • 19 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.
  • 20 марта: переменная облачность, ночью дождь, туман. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

"Все уже, конец": прощальное стихотворение выжившего казахстанца в снежной степи потрясло интернет

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" дали краткую климатическую характеристику апреля по стране и рассказали, чего ожидать от второго весеннего месяца в 2026 году.

Анастасия Московчук
