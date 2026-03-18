#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
События

КНБ остановил незаконный вывоз стратегических ресурсов из Казахстана

Фото: Zakon.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана при координации органов прокуратуры завершил дело транснациональной группы за незаконный вывоз биоресурсов, ущерб возмещен – дело в суде, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, преступники скупали, перерабатывали и хранили продукцию, добытую в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Затем по плану вывозили ее за границу, подменяя товар и оформляя фиктивные документы о происхождении из Кыргызстана.

"Через таможню было незаконно перемещено 88 тонн цист артемии, государству причинен ущерб свыше 142 млн тенге, который уже полностью возмещен".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Немного ранее КНБ раскрыл результаты международной спецоперации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: