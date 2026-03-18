КНБ остановил незаконный вывоз стратегических ресурсов из Казахстана
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана при координации органов прокуратуры завершил дело транснациональной группы за незаконный вывоз биоресурсов, ущерб возмещен – дело в суде, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, преступники скупали, перерабатывали и хранили продукцию, добытую в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Затем по плану вывозили ее за границу, подменяя товар и оформляя фиктивные документы о происхождении из Кыргызстана.
"Через таможню было незаконно перемещено 88 тонн цист артемии, государству причинен ущерб свыше 142 млн тенге, который уже полностью возмещен".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК
Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Немного ранее КНБ раскрыл результаты международной спецоперации.
Читайте также
