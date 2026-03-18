Около 5 тыс. атыраусцев вышли на праздничный парад в День национальной одежды

18 марта в Казахстане отмечают День национальной одежды – пятый день общенациональной декады Наурызнама, сообщает Zakon.kz.

Улицы города наполнились атмосферой праздника: жители в ярких национальных костюмах проходят праздничным шествием от проспекта султана Бейбарыса до площади имени Исатая и Махамбета.

"Мероприятие организовано с целью популяризации проведения таких парадов в других регионах страны. В нем приняли участие жители и гости города, государственные служащие, представители различных компаний, предприниматели", – сказал заместитель акима города Атырау Ердоc Абдисаттаров.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Около 5 тыс. атыраусцев, принявших участие в праздничном шествии, выразили уважение к традициям, культуре и богатому наследию казахского народа.

"На парад национальной одежды мы приехали всей семьей. Я специально привела детей, чтобы они почувствовали атмосферу казахского колорита. Наша задача – через традиции и обычаи передать будущим поколениям национальные ценности", – поделилась своими впечатлениями жительница города Альбина Джунусова.

"Я очень рада, что с каждым годом такие мероприятия объединяют наш народ. Когда забытое старое возрождается, это наполняет нас гордостью. Пусть в Казахстане всегда будут мир и согласие", – сказала жительница города Гульсим Жаксылыкова.

Парад завершился концертной программой на площади имени Исатая и Махамбета с участием местных артистов и звезд казахстанской эстрады. Отметим, что такое шествие в Атырау проходит уже третий раз.