В Казахстане изменили список моногородов: какой исключен

В Казахстане обновлен перечень моногородов страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 10 марта 2026 года, город Экибастуз исключен из перечня моногородов. Об этом сообщили 19 марта в Министерстве национальной экономики.

В ведомстве рассказали, что провели комплексный анализ социально-экономического развития моногородов по 78 ключевым показателям, включая динамику промышленного производства, инвестиционную активность, развитие предпринимательства, структуру занятости и другие параметры устойчивости экономики.

"По результатам анализа установлено, что Экибастуз демонстрирует устойчивые тенденции диверсификации экономики и постепенный выход за рамки монопрофильной модели развития. Экономика города характеризуется более сбалансированной отраслевой структурой, стабильным ростом промышленности и высокой инвестиционной активностью", – говорится в сообщении.

Экибастуз является важным промышленным центром, играющим ключевую роль в энергетической и металлургической отраслях страны. По итогам 2025 года объем промышленного производства в городе составил 1 629,4 млрд тенге, что на 28,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Инвестиции в основной капитал достигли 429,8 млрд тенге, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с показателем предыдущего года.

"Занятость населения распределена между несколькими секторами экономики, что свидетельствует о снижении зависимости от одного градообразующего предприятия и утрате признаков монофункциональности. В этой связи с учетом положительных социально-экономических показателей принято решение об исключении Экибастуза из перечня моногородов", – добавили в министерстве.

Обновленным приказом утвержден перечень из 19 моногородов: Абай, Аксай, Аксу, Алтай, Балхаш, Жанаозен, Житикара, Лисаковск, Каражал, Кентау, Кульсары, Курчатов, Риддер, Рудный, Сатпаев, Степногорск, Темиртау, Шахтинск и Хромтау. Таким образом, количество моногородов в стране сократилось с 20 до 19.

"Актуализация перечня направлена на повышение адресности государственной политики в отношении моногородов и концентрацию мер поддержки на территориях, где сохраняется высокая зависимость экономики от градообразующих предприятий. Исключение Экибастуза из перечня является показателем успешной трансформации экономики города и результатом системной работы по ее диверсификации, развитию предпринимательства и привлечению инвестиций", – резюмировали в Минэкономики.

О том, что Экибастуз перестанет быть моногородом, стало известно летом 2025 года.