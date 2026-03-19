#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

В Казахстане изменили список моногородов: какой исключен

въезд в Экибастуз, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 09:24 Фото: gov.kz
В Казахстане обновлен перечень моногородов страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 10 марта 2026 года, город Экибастуз исключен из перечня моногородов. Об этом сообщили 19 марта в Министерстве национальной экономики.

В ведомстве рассказали, что провели комплексный анализ социально-экономического развития моногородов по 78 ключевым показателям, включая динамику промышленного производства, инвестиционную активность, развитие предпринимательства, структуру занятости и другие параметры устойчивости экономики.

"По результатам анализа установлено, что Экибастуз демонстрирует устойчивые тенденции диверсификации экономики и постепенный выход за рамки монопрофильной модели развития. Экономика города характеризуется более сбалансированной отраслевой структурой, стабильным ростом промышленности и высокой инвестиционной активностью", – говорится в сообщении.

Экибастуз является важным промышленным центром, играющим ключевую роль в энергетической и металлургической отраслях страны. По итогам 2025 года объем промышленного производства в городе составил 1 629,4 млрд тенге, что на 28,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Инвестиции в основной капитал достигли 429,8 млрд тенге, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с показателем предыдущего года.

"Занятость населения распределена между несколькими секторами экономики, что свидетельствует о снижении зависимости от одного градообразующего предприятия и утрате признаков монофункциональности. В этой связи с учетом положительных социально-экономических показателей принято решение об исключении Экибастуза из перечня моногородов", – добавили в министерстве.

Обновленным приказом утвержден перечень из 19 моногородов: Абай, Аксай, Аксу, Алтай, Балхаш, Жанаозен, Житикара, Лисаковск, Каражал, Кентау, Кульсары, Курчатов, Риддер, Рудный, Сатпаев, Степногорск, Темиртау, Шахтинск и Хромтау. Таким образом, количество моногородов в стране сократилось с 20 до 19.

"Актуализация перечня направлена на повышение адресности государственной политики в отношении моногородов и концентрацию мер поддержки на территориях, где сохраняется высокая зависимость экономики от градообразующих предприятий. Исключение Экибастуза из перечня является показателем успешной трансформации экономики города и результатом системной работы по ее диверсификации, развитию предпринимательства и привлечению инвестиций", – резюмировали в Минэкономики.

О том, что Экибастуз перестанет быть моногородом, стало известно летом 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Казахстане стало меньше моногородов
09:21, 03 апреля 2024
В Казахстане стало меньше моногородов
Сколько в Казахстане моногородов и почему на них выделят более 456 млрд тенге
11:05, 02 апреля 2024
Сколько в Казахстане моногородов и почему на них выделят более 456 млрд тенге
В Казахстане изменят список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов
14:42, 23 января 2025
В Казахстане изменят список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборную Казахстана по футзалу разгромили в отборе на Евро
10:05, Сегодня
Сборную Казахстана по футзалу разгромили в отборе на Евро
Клуб казахстанского миллиардера сенсационно обыграл экс-участника АПЛ в Первой лиге Англии
09:34, Сегодня
Клуб казахстанского миллиардера сенсационно обыграл экс-участника АПЛ в Первой лиге Англии
Очередной аншлаг зафиксирован в матче КПЛ-2026
09:16, Сегодня
Очередной аншлаг зафиксирован в матче КПЛ-2026
В КФФ признали два ошибочных решения судей во втором туре КПЛ
08:44, Сегодня
В КФФ признали два ошибочных решения судей во втором туре КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: