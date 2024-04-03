В Казахстане стало меньше моногородов
Фото: primeminister.kz
Увеличение действующих производств позволило городу Сарань выйти из списка моногородов. Об этом 3 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.
На заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил акиматам в регионах создать условия для роста предпринимательства. Эффективность такого подхода для моногородов доказана на примере Сарани.
"Город Сарань значительно преобразился. Показатели развития стали значительно выше", – прокомментировал Олжас Бектенов.
Премьер-министр подчеркнул, что принятые меры по увеличению предпринимательского потенциала дали новый импульс для развития города и оказали положительное влияние на благосостояние населения с учетом создание новых рабочих мест.
2 апреля 2024 года министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства рассказал, сколько в Казахстане моногородов и почему на них выделят более 456 млрд тенге.
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