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В Казахстане стало меньше моногородов

В Казахстане стало меньше моногородов, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 09:21 Фото: primeminister.kz
Увеличение действующих производств позволило городу Сарань выйти из списка моногородов. Об этом 3 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил акиматам в регионах создать условия для роста предпринимательства. Эффективность такого подхода для моногородов доказана на примере Сарани.

"Город Сарань значительно преобразился. Показатели развития стали значительно выше", – прокомментировал Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что принятые меры по увеличению предпринимательского потенциала дали новый импульс для развития города и оказали положительное влияние на благосостояние населения с учетом создание новых рабочих мест.

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2 апреля 2024 года министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства рассказал, сколько в Казахстане моногородов и почему на них выделят более 456 млрд тенге.

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