В Казахстане стало меньше моногородов

Увеличение действующих производств позволило городу Сарань выйти из списка моногородов. Об этом 3 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил акиматам в регионах создать условия для роста предпринимательства. Эффективность такого подхода для моногородов доказана на примере Сарани.

"Город Сарань значительно преобразился. Показатели развития стали значительно выше", – прокомментировал Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что принятые меры по увеличению предпринимательского потенциала дали новый импульс для развития города и оказали положительное влияние на благосостояние населения с учетом создание новых рабочих мест.

Материал по теме На развитие моногородов Казахстана до 2027 года выделят 1,7 трлн тенге

2 апреля 2024 года министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства рассказал, сколько в Казахстане моногородов и почему на них выделят более 456 млрд тенге.