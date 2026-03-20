Природа, шашлыки, гуляния: какая погода будет в Алматы на Наурыз
По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Светланы Аманкуловой, в целом в предстоящие субботу-воскресенье погода будет благоприятной. Но ясные дни в ближайшее время сменят осадки – ближе к середине праздничной недели атмосферные условия изменятся и пойдут дожди, а где-то даже снег.
По словам синоптика, в прекрасный весенний праздник Наурыз воздух прогреется от 14 до 19 градусов. Только вечером 23 марта погода изменится и начнется выпадение осадков, которые будут сопровождаться порывистым ветром.
"24 марта погода продолжит ухудшаться – будет облачно, прогнозируется дождь. В отдельные часы даже сильный. Возможна гроза, во время которой ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром 25 марта дождь может перейти в мокрый снег. Днем осадки прекратятся, но будет прохладно +13+15°С", – сказала Светлана Аманкулова.
Но 26-27 марта небо прояснится, осадки прекратится, и температура воздуха прогреется к следующей пятнице до +23°С.
Прогноз погоды по Алматы на 21-27 марта 2026 года.
21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.
22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +17+19°С.
23 марта: переменная облачность, вечером дождь. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +17+19°С.
24 марта: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.
25 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки – преимущественно дождь. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
26 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.
27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С.
Таким образом, дни отдыха в Алматы начнутся с комфортной и солнечной погоды, которая затем уступит место дождям и временному похолоданию. К концу недели весна вновь напомнит о себе теплом до +23°С. Горожанам стоит учитывать переменчивость погоды, чтобы праздничные планы не были нарушены.
