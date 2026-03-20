От гололеда до жары +25: какой будет погода в праздничные выходные в Казахстане

"Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на 21-23 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в отдельные дни на севере и в южной половине страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в дневные часы на юге страны – гроза. По республике прогнозируются туман, гололед, а на остальной территории прогнозируется погода без осадков.

Повышение температуры воздуха ожидается днем на западе страны до +12+17°С, в Мангистауской области – до +18+23°С, на севере, в центре республики – до +3+8°С, в области Улытау – до +15+20°, на востоке страны –до +5+15°С, на юге – до +20+25°С, на юго-востоке – до +15+23°С.

