В деле об убийстве семьи Карабалиных из Атырауской области появилась новая статья

Согласно данным прокуратуры Атырауской области, в полиции расширили квалификацию уголовного дела по факту убийства членов семьи Карабалиных, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее расследование велось по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК (убийство двух и более лиц) и части 2 статьи 188 УК РК (кража). В настоящее время дополнительно зарегистрировано отдельное уголовное дело по статье 190 УК РК – мошенничество. По данным прокуратуры, речь идет о фактах продажи скота и хищения имущества потерпевших.

Также сообщается, что подозреваемая Акбаян Мукангалиева с санкции суда помещена в специализированное медицинское учреждение для проведения стационарной судебно-психолого-психиатрической экспертизы. На данном этапе ее действия окончательно не квалифицированы, мера пресечения не избрана. В случае выявления признаков психического расстройства может быть назначена дополнительная комплексная экспертиза в Институте судебных экспертиз города Алматы.

"Окончательная правовая оценка действиям подозреваемых будет дана после получения результатов экспертиз и установления всех обстоятельств дела. Сроки завершения расследования зависят от объема следственных действий", – отметили в прокуратуре.

В надзорном органе также призвали граждан ориентироваться исключительно на официальные источники информации и напомнили, что иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.

Ранее в МВД озвучили статьи Уголовного кодекса, по которым ведется расследование резонансного убийства семьи в селе Жангельдин Атырауской области.