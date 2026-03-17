Исчезновение и убийство семьи в Атырауской области: МВД раскрыло новые детали

Министерство внутренних дел Казахстана озвучило статьи Уголовного кодекса, по которым ведется расследование резонансного убийства семьи в селе Жангельдин Атырауской области, передает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование ведется сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "Убийство" (ч. 2 ст. 99) и "Кража имущества" (ч. 2 ст. 188). Дело находится в производстве Департамента полиции Атырауской области.

"По уголовному делу подозреваемый задержан, и в отношении него судом санкционировано содержание под стражей. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – рассказали 17 марта 2026 года в пресс-службе МВД РК корреспонденту Zakon.kz.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен 29-летний житель Махамбетского района Султан Сарсемалиев. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. Уточняется, что женщина проходит по делу как без вести пропавшая.

24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.

9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву, ранее задержанных на территории Индонезии, доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль – детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.