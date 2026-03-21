События

Новая государственная награда появится в Казахстане

Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев объявил о введении ордена Ходжи Ахмеда Яссауи в список государственных наград, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления перед общественностью Туркестанской области 21 марта 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в ближайшее время подпишет Указ о включении ордена Ходжи Ахмеда Яссауи в перечень государственных наград. Эта высокая награда будет присуждаться известным отечественным и зарубежным ученым, государственным и общественным деятелям:

"В Основном законе четко прописано, что граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, а также беречь памятники истории и культуры. Считаю, что для жителей Туркестана, где сосредоточено немало исторических объектов, эта новая конституционная норма имеет особое значение. Национальная идентичность и самобытная культура – это тот фундамент, без которого невозможно построить прогрессивное государство. Сплотившись как единый народ, руководствуясь новой Конституцией, мы должны продолжить работу по укреплению нашей государственности. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять еще один важный вопрос. На одном из заседаний Национального курултая я говорил о знаменитом Ходже Ахмеде Яссауи".

Глава государства отметил, что всемирно известного мыслителя казахстанцы должны воспринимать прежде всего, как выдающегося представителя казахского народа.

"Нам необходимо широко популяризировать его наследие во всех уголках мира, особенно в крупных странах, но прежде всего нам нужно познакомить с его творчеством наших соотечественников. Необходимо посвятить этой исторической личности высококачественные книги и фильмы, а также организовать во всех регионах чтения, посвященные уникальному интеллектуальному наследию Ходжи Ахмеда Яссауи".Касым-Жомарт Токаев

Токаев подчеркнул, что орден Ходжи Ахмеда Яссауи должен обладать высоким статусом.

Также Касым-Жомарт Токаев поделился мыслями о том, что Основной закон страны был принят в условиях беспрецедентных исторических и геополитических вызовов. Поэтому можно смело утверждать, что он стал своего рода символом созидательного духа нашего народа.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
