Самый большой шанырак: в Алматы в дни Наурыза установлен мировой рекорд

Торжественная регистрация события состоялась перед началом праздничного концерта в парке Первого президента, сообщает Zakon.kz.

Установленный в центре парка шанырак высотой более 11 м и диаметром свыше 20 м был занесен в мировую книгу рекордов Global Best of Records. Специально к этому событию был изготовлен сырлы сырмак длиной более 100 м.

Главный офицер подразделения по регистрации рекордов в странах Азии и Африки Куандык Кудайбенов осуществил регистрационную запись и торжественно вручил сертификат акиму Бостандыкского района Алматы Азамату Калдыбекову.

В ходе мероприятия, которое увидели многие алматинцы и гости мегаполиса, женщины в национальной одежде развернули под импровизированным шаныраком вытканный сырлы сырмак.

Зрелище вызвало большой интерес у публики – многие гости делали фотографии и снимали видео на фоне масштабной конструкции.

О значимости события рассказал Куандык Кудайбенов.

"Книга рекордов Global Best of Records входит в число известных мировых реестров наряду с Книгой рекордов Гиннесса. Наша книга является одной из крупнейших в мире и объединяет 89 стран", – отметил он.

В рамках концертной программы главный офицер подразделения по регистрации рекордов в странах Азии и Африки также вручил награды группе мастеров, изготовивших рекордный по размерам сырлы сырмак.

Событие стало яркой демонстрацией национального искусства и самобытности казахстанских мастеров.