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Общество

"Под единым шаныраком": в Астане прошел праздничный концерт, посвященный Дню единства

&quot;Под единым шаныраком&quot;: в Астане прошел праздничный концерт, посвященный Дню единства, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 18:18 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Центре активного долголетия Есильского района в рамках 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и ко Дню единства состоялся праздничный концерт "Под единым шаныраком".

Как передает официальный сайт столичного акимата, мероприятие, организованное коллективом "Қазына салт-дәстүрлерді дәріптеу", посетили услугополучатели центра.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Сегодняшнее мероприятие организовано коллективом "Қазына салт-дәстүрлерді дәріптеу". Этот коллектив прославляет наши забытые традиции через постановки. На сегодняшней концертной программе они показали свое мастерство. Я считаю, что это лозунг в поддержку дружбы между народами. Ансамбль домбристов "Асыл мұра" насчитывает около 30 человек. Этот ансамбль с успехом выступает по всей республике и в различных регионах", – рассказала специалист по организации культурных мероприятий Центра активного долголетия Есильского района Гульшат Абубакирова.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В целом, по словам Абубакировой, творческие коллективы центра принимают активное участие в торжественных мероприятиях города.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В ходе концерта группа бабушек представила зрителям номер "Астанаға келген ауыл әжелері".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Наш художественный коллектив был создан в феврале 2023 года. До этого времени мы участвовали в различных соревнованиях и занимали призовые места. Кроме того, посещаем районные центры, участвуем в конкурсах. Мы пропагандируем различные традиции, такие как бесікке салу, қыз ұзату, құда күту", – рассказала руководитель коллектива "Қазына салт-дәстүрлерді дәріптеу" Загипа Жаналиева.

Она уточнила, что всего в коллективе 4 дедушки и 11 бабушек.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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