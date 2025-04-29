"Под единым шаныраком": в Астане прошел праздничный концерт, посвященный Дню единства

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Центре активного долголетия Есильского района в рамках 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и ко Дню единства состоялся праздничный концерт "Под единым шаныраком".

Как передает официальный сайт столичного акимата, мероприятие, организованное коллективом "Қазына салт-дәстүрлерді дәріптеу", посетили услугополучатели центра. Фото: пресс-служба акимата Астаны "Сегодняшнее мероприятие организовано коллективом "Қазына салт-дәстүрлерді дәріптеу". Этот коллектив прославляет наши забытые традиции через постановки. На сегодняшней концертной программе они показали свое мастерство. Я считаю, что это лозунг в поддержку дружбы между народами. Ансамбль домбристов "Асыл мұра" насчитывает около 30 человек. Этот ансамбль с успехом выступает по всей республике и в различных регионах", – рассказала специалист по организации культурных мероприятий Центра активного долголетия Есильского района Гульшат Абубакирова. Фото: пресс-служба акимата Астаны В целом, по словам Абубакировой, творческие коллективы центра принимают активное участие в торжественных мероприятиях города. Фото: пресс-служба акимата Астаны В ходе концерта группа бабушек представила зрителям номер "Астанаға келген ауыл әжелері". Фото: пресс-служба акимата Астаны "Наш художественный коллектив был создан в феврале 2023 года. До этого времени мы участвовали в различных соревнованиях и занимали призовые места. Кроме того, посещаем районные центры, участвуем в конкурсах. Мы пропагандируем различные традиции, такие как бесікке салу, қыз ұзату, құда күту", – рассказала руководитель коллектива "Қазына салт-дәстүрлерді дәріптеу" Загипа Жаналиева. Она уточнила, что всего в коллективе 4 дедушки и 11 бабушек.

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