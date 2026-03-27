Аида Балаева обратилась к работникам театрального искусства

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева поздравила работников театрального искусства с Всемирным днем театра, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня отмечается Всемирный день театра – праздник, который напоминает всем о великой силе сценического искусства. Театр объединяет поколения, формирует эстетический вкус, пробуждает потаенные мысли и чувства, помогает обществу лучше понимать себя и свое время. Как отметил глава государства, развитие театров – один из важных показателей уровня культуры любой страны. Сегодня мы действительно видим, что интерес к театральному искусству в Казахстане растет, а зрительский запрос становится все более высоким и содержательным. Особенно важно, что в театральную жизнь активно вовлекается молодежь", – написала Балаева в Facebook.

По ее словам, в Казахстане действует более 70 театров, из которых 57 являются государственными. Только в 2025 году в государственных театрах состоялись 410 премьер, было организовано 539 гастрольных туров, а общее число зрителей превысило 2,8 миллиона.

В первом квартале 2026 года республиканские театры обслужили более 170 тысяч зрителей.

"Эти цифры подтверждают, что театр в нашей стране остается востребованным, живым и по-настоящему близким людям. Особую значимость этому придает и то, что вопросы культуры и исторической памяти получают прочное ценностное закрепление на уровне Основного закона. В новой народной Конституции среди основополагающих принципов деятельности государства отражены поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия. Это очень важный ориентир, который подчеркивает: культура для Казахстана – не второстепенная сфера, а одна из основ общественного развития и национальной идентичности. Конституция также закрепляет обязанность бережно относиться к историческому и культурному наследию, сохранять памятники истории и культуры. Казахстанские театры сегодня не только радуют зрителей новыми постановками, но и достойно представляют страну на международной арене, участвуют в фестивалях, получают признание и расширяют культурный диалог. От всей души поздравляю всех работников театрального искусства с Всемирным днем театра! Желаю вам вдохновения, ярких премьер и новых творческих высот!" – заключила министр культуры.