События

"Акбулак", который услышал мир: более 5 тысяч домбристов установили рекорд в Усть-Каменогорске

люди, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 15:44 Фото: пресс-центр ВКО
Усть-Каменогорск в этом году отметил Наурыз так, что о нем заговорили далеко за пределами страны. Город стал площадкой по-настоящему исторического события – здесь установлен мировой культурный рекорд, официально подтвержденный Всемирной книгой рекордов для Азии и Африки, сообщает Zakon.kz.

Рекорд зарегистрирован под названием: "Самое массовое синхронное исполнение национальной песни ансамблем в традиционной одежде".

На площади Республики более пяти тысяч человек – от школьников до ветеранов – они исполнили песнью "Ақбұлақ", и это были действительно чарующие звуки домбры и настоящий дух Великой степи. Это был момент, когда время словно соединило поколения: на одной сцене и в одном строю оказались дети, молодежь, взрослые и старшее поколение. Практически четыре поколения жителей Восточного Казахстана сыграли один кюй – вместе, в унисон, как единый народ.

Фото: пресс-центр ВКО

К этому историческому исполнению присоединились аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, аким города Алмат Акышов и председатель совета ветеранов Айтказы Шерубаев . Глава региона подчеркнул, что это не просто акция, а событие, к которому причастен каждый житель области.

Сертификат о мировом рекорде был торжественно вручен акиму области. Как отметили представители комиссии, это достижение стало отражением единства, культурного наследия и духовной идентичности казахского народа.

Фото: пресс-центр ВКО

Но Наурыз в Усть-Каменогорске – это не только рекорд. Вся площадь превратилась в живописный казахский аул, где традиции и современность удивительно гармонично дополняли друг друга.

Юрточный городок, национальные игры, спортивные состязания, концертные площадки – праздник развернулся сразу в нескольких направлениях. Здесь стреляли из лука, поднимали гири и делали фото с ловчими птицами.

Особую атмосферу создавали сами жители. В этот день невозможно было оторвать глаз от национальных костюмов: камзолы, абайи, изящные жилеты, тюбетейки, украшения – площадь буквально заиграла красками. Кто-то дополнял образ традиционным шарфом, девушки выбирали украшения в этническом стиле – и все это выглядело не как реконструкция, а как живая история казахского народа, вписанная в современность.

Наурыз чувствовался и в ароматах – готовились национальные блюда, угощали баурсаками и наурыз-коже, и уже по традиции жарили целого быка на открытом огне.

Отдельным украшением праздника стало цирковое шоу: акробаты-канатоходцы из Кыргызстана выступали на высоте более 11 метров, собирая вокруг себя десятки восторженных зрителей. Рядом проходили выступления силачей, добавляя празднику зрелищности и драйва.

Со сцены звучала музыка, выступали артисты, и весь день площадь жила в ритме весны, обновления и радости.

Фото: пресс-центр ВКО

Обращаясь к жителям, Нурымбет Сактаганов поздравил всех с праздником, пожелав мира, благополучия и процветания каждой семье, подчеркнув, что именно такие события объединяют людей и наполняют жизнь смыслом.

Этот Наурыз в Усть-Каменогорске стал больше, чем праздник. Это был день, когда регион показал – традиции здесь не просто сохраняют, ими живут. И делают это так, что хочется равняться.

Айсулу Омарова
