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Более трех тысяч домбристов установили рекорд в Астане

Более 3 тысяч домбристов установили рекорд в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 17:33 Фото: Instagram/akimat__astana
В Астане более 3 тыс. домбристов одновременно исполнили кюй Курмангазы Сагырбайулы "Балбырауын". Как рассказали в столичном акимате Zakon.kz, это яркое событие в мире искусства вошло в Книгу рекордов Гиннеса Казахстана.

Масштабное мероприятие "Нағыз қазақ – домбыра" прошло в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan. В нем приняли участие дети, посещающие столичные кружки домбры.

Более 3 тысяч домбристов установили рекорд в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 17:33

Фото: Instagram/akimat__astana

"В Казахстане проект государственного творческого заказа реализуется с 2021 года. Его цель – охват детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет бесплатными кружками, эффективное проведение их досуга и повышение интереса к искусству. И вот сегодня в Астане мы собрали более 3 тыс. учеников, которые будут участвовать в таком кружке по домбре, одновременно исполнив кюй и войдя в Книгу рекордов страны. Как правило, участники кружка обучение начинают с кюя "Балбырауын", поэтому было выбрано именно это произведение. Также мы оцениваем выступления участников кружка. Мероприятие такого масштаба проводится впервые в стране", – сказал руководитель учреждения по реализации государственного творческого заказа по Астане Ерлан Жалгас.

Дирижировал ученикам деятель культуры Шолпан Курганбек.

Более 3 тысяч домбристов установили рекорд в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 17:33

Фото: Instagram/akimat__astana

Как отметил официальный представитель Книги рекордов Гиннеса Казахстана Куандык Кудайбергенов, до этого более 3200 музыкантов никогда не исполняли кюй или другое музыкальное произведение в одном зале.

"По этому поводу данное мероприятие опережает рекорды, установленные ранее в нашей стране. Можно сказать, что оно собирается стать одним из крупнейших музыкальных рекордов и в мире. Тем не менее, наша основная цель – регистрация в Книге рекордов Казахстана по региону страны. А мы можем сказать, что сегодня мы полностью достигли этой цели. За этим процессом следили специальные эксперты. Количество детей будет проверено 8 экспертами, а качество исполнения кюя – 4 экспертами", – добавил он.

По словам организаторов, в дальнейшем подобные мероприятия с участием кружков будут проводиться чаще.

В марте 2024 года во всех организациях образования Казахстана прошел республиканский музыкальный челлендж #Күйкүмбірі, в рамках которого около 2 млн детей одновременно исполнили кюи Курмангазы "Балбырауын", "Адай" и "Сарыарка".

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