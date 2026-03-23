В Туркестанской области в день обновления прошла масштабная экологическая акция по очистке родников

Сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу и дал старт масштабной экологической акции "Мөлдір бұлақ", сообщает Zakon.kz.

В этой связи в Туркестанской области важное мероприятие реализуется в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан", инициированной главой государства.

Символично, что экологическая акция "Мөлдір бұлақ" совпала с праздником Наурыз. Ведь Великий день обновления – это время чистоты, обновления и возрождения природы. В рамках Дня очищения Наурызнама в Тюлькубасском районе, считающемся восточными воротами Туркестанской области, прошло масштабное экологическое мероприятие, направленное на охрану природы.

Фото: акимат Туркестанской области

Живописный Тюлькубасский край, расположенный на стыке Каратау и Алатау, является родиной чистых родников и рек. Здесь берут начало семь рек, а около ста родников служат на благо населения. Это природное богатство является основой жизнедеятельности региона.

В экологической акции приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, представители местных органов власти, сотрудники государственных учреждений, волонтеры и активная молодежь. В ходе мероприятия был очищен источник родника "Әулие бастау" и благоустроена прилегающая территория. Также были высажены саженцы деревьев. Глава региона в своем выступлении подчеркнул значимость данной инициативы.

"В своем сегодняшнем обращении глава государства отметил: "На территории республики начата масштабная реализация инициативы "Мөлдір бұлақ". В рамках этого проекта будут продолжены работы по расчистке родников, посадке деревьев, очистке берегов, водоемов, дворов и парков", – официально объявив о старте акции. "Акция "Мөлдір бұлақ" – это не разовое мероприятие, а системная работа по сохранению чистой природы для будущих поколений. Сегодня дефицит воды – общая проблема для всех регионов. Поэтому сохранение родников, их регулярная очистка и рациональное использование – обязанность каждого из нас. Народная мудрость "Увидел родник – очисти его исток" как нельзя лучше отражает суть этой инициативы. Сегодня в акции по области участвуют 1500 человек. В дальнейшем планируется очистить около 1500 родников нашего региона", – отметил Нуралхан Кушеров.

Родник "Әулие бастау" с 1940 года служит важным источником воды для населения. В настоящее время он через реки Жыланды и Көкбұлақ впадает в реку Арыс и обеспечивает водой несколько населенных пунктов, сельскохозяйственные угодья и жилые дома. В частности, водой обеспечиваются 45 гектаров орошаемых земель, 30 гектаров посевных площадей и более 120 домов.

В целом в Тюлькубасском районе 49 из 59 населенных пунктов используют питьевую воду из природных родников. Кроме того, через 111 каналов водой обеспечиваются 13 832 гектара сельскохозяйственных земель. Это свидетельствует о стратегической значимости природных водных ресурсов для региона.

Стоит отметить, что в этот день экологическая акция одновременно прошла во всех районах области, в ней приняли участие около 1500 человек. В рамках концепции "Таза Қазақстан" по области уже задействовано около 1,3 миллиона жителей, высажено более 1 миллиона деревьев. Эта работа будет продолжена.

В дальнейшем для сохранения родников планируется внедрение современных подходов, включая элементы цифровизации – установку QR-кодов. Это позволит упростить доступ к информации о родниках и повысить экологическую культуру населения.

Следует отметить, что акция "Мөлдір бұлақ" – это не только охрана природы, но и важный шаг в популяризации национальных ценностей, укреплении любви к родной земле и формировании экологической ответственности общества. Несомненно, такие инициативы будут продолжены и получат широкое распространение во всех регионах страны.