В Шымкенте прошла экологическая акция в рамках "Таза Қазақстан"

Сегодня в рамках программы "Таза Қазақстан" была организована республиканская экологическая акция, в ходе которой состоялся телемост с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В прямом эфире были представлены экологические работы, реализуемые во всех регионах страны. Глава государства подчеркнул важность бережного отношения к природе, соблюдения чистоты и порядка, а также воспитания сознательного поколения. По словам президента, в прошлом году по республике было проведено около 1200 экологических мероприятий, очищено более 1 миллиона гектаров территорий и высажено около 4 миллионов деревьев. Кроме того, в данной инициативе приняли участие порядка 800 тысяч волонтеров.

Президент особо отметил необходимость формирования экологической культуры у подрастающего поколения и поручил Министерству просвещения внедрить проект "зеленые уроки". Также он акцентировал внимание на важности формирования культуры бережного отношения к природе, экономии воды и энергии в образовательных учреждениях.

Фото: акимат Шымкента

В рамках республиканской акции активное участие приняли и жители Шымкента. Горожане во главе с акимом города Габитом Сыздыкбековым подключились к прямому эфиру с территории Дендропарка имени А. Аскарова.

Фото: акимат Шымкента

В общегородской акции, прошедшей на данной территории, приняли участие более 2000 человек, в том числе молодежь, волонтеры, экоактивисты, представители государственных учреждений и общественности. В ходе мероприятия была очищена территория дендропарка. К работам было привлечено 72 единицы специальной техники, весь собранный мусор был полностью вывезен.

Всего в городском субботнике приняли участие около 55 тысяч человек, было задействовано 352 единицы спецтехники. В результате вывезено более 401 тонны бытовых отходов, высажено свыше 200 саженцев деревьев.

Фото: акимат Шымкента

Стоит отметить, что с момента запуска программы "Таза Қазақстан" она получила широкую поддержку в Шымкенте. На сегодняшний день в экологических акциях приняли участие более 660 тысяч жителей города, высажено 152 тысячи деревьев и 1,6 миллиона тюльпанов.

Кроме того, в городе реализуется ряд проектов по развитию экологической инфраструктуры. В частности, на месте бывшего мусорного полигона ведется строительство современного ЭкоПарка площадью 45 гектаров. В целях благоустройства города в прошлом году было открыто 46 цветников и запущено 15 новых фонтанов. Проводятся поэтапные работы по очистке русла реки "Кошкар ата" с благоустройством прибрежной зоны.

Фото: акимат Шымкента

Также принимаются конкретные меры по совершенствованию системы управления отходами. В настоящее время в городе ведется строительство завода, способного перерабатывать до 1000 тонн отходов в сутки.

В целом, проекты, реализуемые в рамках инициативы "Таза Қазақстан", способствуют формированию экологической культуры в регионе и положительно влияют на облик города.