#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
События

В Шымкенте прошла экологическая акция в рамках "Таза Қазақстан"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 14:33 Фото: акимат Шымкента
Сегодня в рамках программы "Таза Қазақстан" была организована республиканская экологическая акция, в ходе которой состоялся телемост с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В прямом эфире были представлены экологические работы, реализуемые во всех регионах страны. Глава государства подчеркнул важность бережного отношения к природе, соблюдения чистоты и порядка, а также воспитания сознательного поколения. По словам президента, в прошлом году по республике было проведено около 1200 экологических мероприятий, очищено более 1 миллиона гектаров территорий и высажено около 4 миллионов деревьев. Кроме того, в данной инициативе приняли участие порядка 800 тысяч волонтеров.

Фото: акимат Шымкента

Президент особо отметил необходимость формирования экологической культуры у подрастающего поколения и поручил Министерству просвещения внедрить проект "зеленые уроки". Также он акцентировал внимание на важности формирования культуры бережного отношения к природе, экономии воды и энергии в образовательных учреждениях.

Фото: акимат Шымкента

В рамках республиканской акции активное участие приняли и жители Шымкента. Горожане во главе с акимом города Габитом Сыздыкбековым подключились к прямому эфиру с территории Дендропарка имени А. Аскарова.

Фото: акимат Шымкента

В общегородской акции, прошедшей на данной территории, приняли участие более 2000 человек, в том числе молодежь, волонтеры, экоактивисты, представители государственных учреждений и общественности. В ходе мероприятия была очищена территория дендропарка. К работам было привлечено 72 единицы специальной техники, весь собранный мусор был полностью вывезен.

Всего в городском субботнике приняли участие около 55 тысяч человек, было задействовано 352 единицы спецтехники. В результате вывезено более 401 тонны бытовых отходов, высажено свыше 200 саженцев деревьев.

Фото: акимат Шымкента

Стоит отметить, что с момента запуска программы "Таза Қазақстан" она получила широкую поддержку в Шымкенте. На сегодняшний день в экологических акциях приняли участие более 660 тысяч жителей города, высажено 152 тысячи деревьев и 1,6 миллиона тюльпанов.

Кроме того, в городе реализуется ряд проектов по развитию экологической инфраструктуры. В частности, на месте бывшего мусорного полигона ведется строительство современного ЭкоПарка площадью 45 гектаров. В целях благоустройства города в прошлом году было открыто 46 цветников и запущено 15 новых фонтанов. Проводятся поэтапные работы по очистке русла реки "Кошкар ата" с благоустройством прибрежной зоны.

Фото: акимат Шымкента

Также принимаются конкретные меры по совершенствованию системы управления отходами. В настоящее время в городе ведется строительство завода, способного перерабатывать до 1000 тонн отходов в сутки.

В целом, проекты, реализуемые в рамках инициативы "Таза Қазақстан", способствуют формированию экологической культуры в регионе и положительно влияют на облик города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Триатлон-парк стал центром большой экологической акции: тысячи жителей посадили 12 тыс. деревьев
22:51, 25 апреля 2026
Триатлон-парк стал центром большой экологической акции: тысячи жителей посадили 12 тыс. деревьев
В Шемонаихе прошла экологическая акция в рамках программы "Таза Қазақстан"
18:11, 04 июля 2025
В Шемонаихе прошла экологическая акция в рамках программы "Таза Қазақстан"
Акция "Таза қала" прошла в Шымкенте
14:43, 11 апреля 2026
Акция "Таза қала" прошла в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: