В Шымкенте состоялась экологическая акция "Мөлдір бұлақ"

В рамках реализации инициативы главы государства "Таза Қазақстан" в Шымкенте, в жилом массиве "Алтынтөбе" прошла экологическая акция "Мөлдір бұлақ", приуроченная к празднованию Наурызнама – "Тазару күні", сообщает Zakon.kz.

"Тазару күні" символизирует объединение общества в стремлении к чистоте и бережному отношению к природе. В ходе акции были очищен родник "Бөржар Бастау", приведена в порядок и благоустроена прилегающая территория и проведена санитарная уборка.

Фото: акимат Шымкента

В мероприятии приняли участие вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Ерболат Ибрайханов, аким города Габит Сыздыкбеков, представители общественности и волонтеры.

Стоит отметить, акция "Мөлдір бұлақ" стала важным шагом не только в укреплении экологической культуры, улучшении состояния городской среды, но и объединила жителей, показав важность совместных усилий в заботе о чистоте и окружающей среде.