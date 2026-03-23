В Жетісу в рамках экоакции "Мөлдір бұлақ" за один день очистили восемь родников

В рамках декады Наурызнама в области Жетісу прошла масштабная экологическая акция "Мөлдір бұлақ", посвященная празднованию "Тазару күні", в рамках которой состоялось открытие восьми родников региона, сообщает Zakon.kz.

В аналогичной акции в Коксуском районе принял участие аким области Бейбит Исабаев, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Более 200 человек собрались у истока ручья в селе Бескайнар Коксуского района. Среди них жители села, студенты колледжей, представители водохозяйственных учреждений региона.

Поздравляя собравшихся с днем "Жаңару күні", аким области Бейбит Исабаев отметил, что праздник Наурыз напрямую связан с духовным очищением человека.

Фото: Дмитрий Ерофеев

"В последние годы в рамках программы "Таза Қазақстан" по инициативе главы государства в формате "Мой двор – моя улица – мое село – моя страна" в течение года уделяется большое внимание вопросам очистки окружающей среды, посадки деревьев, строительству парков и скверов, улучшению ирригационных систем. Мы должны сохранить для будущих поколений уникальную природу, плодородные земли, чистые воды Жетісу. С этой целью в день "Тазару күні" мы вместе очистим родник и посадим деревья. Это не только улучшит экологию, но и будет способствовать улучшению условий жизни людей", – сказал Б. Исабаев, отметив, что во всех районных центрах будут реконструированы парки и приведены в соответствие ирригационные системы, а также поблагодарил граждан, принимающих активное участие в сегодняшнем экомероприятии.

Также с речью выступили председатель Коксуской районной коллегии аксакалов Сайлаубай Базилов, член организации "Экологические волонтеры" Улан Уалиев, отметившие, что мероприятие является познавательным для молодого поколения и наглядно отражает заботу о природе.

Затем глава региона вместе с жителями села провел очистку родника и высадил молодые саженцы.

Своим мнением поделился сотрудник детского сада "Қазына" Даурен Райымбеков.

"Мы приучим наших детей к чистоте, научим заботиться об окружающей среде, если будем действовать сами, подавать пример. Сегодняшнее мероприятие – одно из ярких проявлений этого. Родник – это источник жизни. Поэтому его очистка – глубоко символичное и первостепенное дело каждой весны", – сказал он.

Отметим, что подобные мероприятия наряду с Коксуским районом были организованы в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском и Панфиловском районах. В итоге за один день было очищено восемь источников. Были проведены работы по очистке и благоустройству родника, в одном из родников восстановлен естественный выход воды на поверхность. Вода этих источников используется для питьевых, лечебных и хозяйственно-бытовых нужд и рассматривается как дополнительный источник водоснабжения в условиях дефицита водных ресурсов.

В целом в рамках акции "Мөлдір бұлақ" экологическое мероприятие "7 OZEN", стартовав сегодня, в области Жетісу продолжится по 2 мая. Будут очищены родники и берега рек Каратал, Коксу, Лепсы, Аксу, Буйен, Баскан.