Один день – одно доброе дело: как прошел "Тазару күні" в ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

В Восточно-Казахстанской области "Тазару күні" отметили масштабными экологическими акциями. Во всех уголках региона волонтеры, жители и государственные служащие объединились, чтобы расчистить родники и очистить берега рек и озер от мусора, сообщает Zakon.kz.

Экологические инициативы реализуются в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан". В ходе масштабной кампании по всей стране проводится акция "Мөлдір бұлақ", в центре внимания которой – восстановление природных источников воды. "Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев обратился к народу и дал старт акции "Мөлдір бұлақ", открывающей новый этап реализации общенационального проекта "Таза Қазақстан". Во всех городах и районах области уже развернута соответствующая работа. Для нашего региона, где сосредоточено около 40% водных ресурсов страны, очистка арыков и восстановление родников является ежегодной и крайне важной задачей", – отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Фото: пресс-центр ВКО В рамках акции волонтеры и местные жители расчистили родник на перевале Шешек близ Усть-Каменогорска, а также провели санитарные работы вдоль реки Уранхай между селами Бестерек и Сагыр. Участники очистили русло реки от мусора, привели в порядок прибрежную территорию и восстановили источник Буркитбастау. Фото: пресс-центр ВКО "День очищения – это призыв бережно относиться к природе и формировать экологическую культуру. Однако очищение – это не только наведение порядка вокруг, но и обновление мыслей, намерений и образа жизни, стремление к гармонии с природой. Сохранение экологического баланса нашей общей Родины – задача каждого из нас", – подчеркнул глава региона. Фото: пресс-центр ВКО Стоит отметить, что расчистка родников – одна из древних традиций нашего народа, символизирующая весеннее обновление. Фото: пресс-центр ВКО

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: