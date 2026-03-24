Казахстан на вершине мира: путь Ерванда Ильинского к высшей награде

24 марта Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ерванду Ильинскому присвоено высшее государственное звание "Қазақстанның Еңбек Ері". Редакция Zakon.kz подготовила материал о выдающихся достижениях спортсмена в альпинизме.

85-летний Ерванд Ильинский – легендарная фигура казахстанского альпинизма, выдающийся тренер и наставник, посвятивший почти четыре десятилетия развитию этого вида спорта. Эта награда стала символом признания многолетнего труда человека, который не только сам покорял самые высокие вершины планеты, но и воспитал целое поколение выдающихся альпинистов, сформировав сильную школу казахстанского горовосхождения.

Прежде всего, речь идет о его колоссальном вкладе в развитие спорта: почти 40 лет он посвятил тренерской работе, подготовив более 100 мастеров спорта, десятки международников и 25 заслуженных мастеров спорта. Его ученики стали элитой мирового альпинизма.

Особое значение имеет его роль наставника – именно он открыл и вывел на мировой уровень таких альпинистов, как Денис Урубко, Максут Жумаев и Василий Пивцов.

Ключевым достижением стала реализация уникального проекта – национальная сборная Казахстана под его руководством первой в мире покорила все 14 восьмитысячников планеты. Этот результат стал историческим для мирового альпинизма.

Кроме того, сам Ильинский – опытный высотник: восходитель на Эверест и участник программы "Семь вершин".

Таким образом, награда стала признанием:

выдающихся спортивных достижений,

многолетней тренерской работы,

воспитания целого поколения чемпионов,

огромного вклада в международный авторитет Казахстана в альпинизме.

Казахстанский альпинизм сегодня

За годы работы Ильинского казахстанская школа альпинизма получила устойчивое развитие и признание на международной арене.

Альпинизм в стране представляет собой всесезонный комплексный вид спорта, включающий несколько дисциплин:

горные восхождения,

ледолазание,

драйтулинг,

скайранинг,

технические и скальные маршруты.

С 1993 по 2025 год сборная Казахстана на чемпионатах мира завоевала три золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

Сегодня альпинизм активно развивается в семи регионах страны – Алматы, Астане, Восточно-Казахстанской области, Шымкенте, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областях.

Символ эпохи в казахстанском спорте

Ерванд Ильинский по праву считается одним из основателей современной школы казахстанского альпинизма. Его ученики покоряли самые сложные маршруты мира, становились чемпионами и представляли страну на международных соревнованиях.

Присвоение звания "Қазақстанның Еңбек Ері" стало логичным и заслуженным итогом многолетней работы, преданности профессии и огромного вклада в развитие спорта.

Сегодня имя Ерванда Ильинского ассоциируется не только с покорением высочайших вершин, но и с формированием целой спортивной традиции, которая продолжает развиваться и приносить Казахстану новые достижения.

