Казахстан на вершине мира: путь Ерванда Ильинского к высшей награде
85-летний Ерванд Ильинский – легендарная фигура казахстанского альпинизма, выдающийся тренер и наставник, посвятивший почти четыре десятилетия развитию этого вида спорта. Эта награда стала символом признания многолетнего труда человека, который не только сам покорял самые высокие вершины планеты, но и воспитал целое поколение выдающихся альпинистов, сформировав сильную школу казахстанского горовосхождения.
Прежде всего, речь идет о его колоссальном вкладе в развитие спорта: почти 40 лет он посвятил тренерской работе, подготовив более 100 мастеров спорта, десятки международников и 25 заслуженных мастеров спорта. Его ученики стали элитой мирового альпинизма.
Особое значение имеет его роль наставника – именно он открыл и вывел на мировой уровень таких альпинистов, как Денис Урубко, Максут Жумаев и Василий Пивцов.
Ключевым достижением стала реализация уникального проекта – национальная сборная Казахстана под его руководством первой в мире покорила все 14 восьмитысячников планеты. Этот результат стал историческим для мирового альпинизма.
Кроме того, сам Ильинский – опытный высотник: восходитель на Эверест и участник программы "Семь вершин".
Таким образом, награда стала признанием:
- выдающихся спортивных достижений,
- многолетней тренерской работы,
- воспитания целого поколения чемпионов,
- огромного вклада в международный авторитет Казахстана в альпинизме.
Казахстанский альпинизм сегодня
За годы работы Ильинского казахстанская школа альпинизма получила устойчивое развитие и признание на международной арене.
Альпинизм в стране представляет собой всесезонный комплексный вид спорта, включающий несколько дисциплин:
- горные восхождения,
- ледолазание,
- драйтулинг,
- скайранинг,
- технические и скальные маршруты.
С 1993 по 2025 год сборная Казахстана на чемпионатах мира завоевала три золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.
Сегодня альпинизм активно развивается в семи регионах страны – Алматы, Астане, Восточно-Казахстанской области, Шымкенте, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областях.
Символ эпохи в казахстанском спорте
Ерванд Ильинский по праву считается одним из основателей современной школы казахстанского альпинизма. Его ученики покоряли самые сложные маршруты мира, становились чемпионами и представляли страну на международных соревнованиях.
Присвоение звания "Қазақстанның Еңбек Ері" стало логичным и заслуженным итогом многолетней работы, преданности профессии и огромного вклада в развитие спорта.
Сегодня имя Ерванда Ильинского ассоциируется не только с покорением высочайших вершин, но и с формированием целой спортивной традиции, которая продолжает развиваться и приносить Казахстану новые достижения.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил известному казахстанскому альпинисту звание "Қазақстанның Еңбек Ері".