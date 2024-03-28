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Токаев объяснил свой визит в Китай

Токаев объяснил свой визит в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 15:07 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 марта 2024 года провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы президент Казахстана поблагодарил руководство Китайской Народной Республики и Секретариат Боаоского азиатского форума за приглашение и прекрасную организацию мероприятия.

Токаев объяснил свой визит в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 15:07

Фото: akorda.kz

"Я рад участию в работе Боаоского форума. Считаю, что этот форум очень важный и заслуживает самой серьезной поддержки. Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан. Мы убеждены, что под мудрым руководством председателя Си Цзиньпина все важные задачи будут полностью реализованы. Мы высоко ценим личный вклад господина Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Совместными усилиями мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Я с большой теплотой вспоминаю нашу встречу с господином Си Цзиньпином в Пекине. Думаю, что наши усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между Казахстаном и Китаем, будут успешными", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что все усилия сторон направлены на вывод казахско-китайских отношений на качественно новый уровень.

"В целом, отношения дружбы и сотрудничества с Китаем являются для нас безусловным приоритетом. Мы настраиваем все ведомства правительства работать в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами КНР, чтобы развивать отношения всестороннего стратегического партнерства. Сегодня во время своего выступления я привел конкретные примеры, связанные с нашим сотрудничеством, ростом торговли, ростом инвестиций Китая в нашу экономику. Все это, конечно же, имеет очень большое значение. Пользуясь возможностью, еще раз хотел бы повторить свое приглашение лично вам посетить Казахстан с официальным визитом в качестве председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Токаев объяснил свой визит в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 15:07

Фото: akorda.kz

В свою очередь Чжао Лэцзи тепло поприветствовал Касым-Жомарта Токаева и отметил динамичное развитие двусторонних связей.

"Уважаемый президент Токаев, очень рад своей очередной встрече с вами. Прежде всего, хотел бы передать вам искренние приветствия и наилучшие пожелания председателя Си Цзиньпина. Также хотел бы поприветствовать вас в Китае на ежегодном Боаоском азиатском форуме. Ваше участие демонстрирует, что вы уделяете особое внимание развитию китайско-казахских отношений и оказываете большую поддержку деятельности форума. В вашей стране недавно отмечали традиционный праздник начала весны – Наурыз. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас, господин президент, и дружественный народ Казахстана с этим праздником. В прошлом году председатель Си Цзиньпин и вы, господин президент, провели встречи в Сиане и Пекине. Были намечены новые грандиозные планы по развитию двусторонних отношений. Китайская сторона готова совместно с казахстанскими коллегами работать во исполнение важных договоренностей, достигнутых главами государств, укреплять политическое доверие и углублять практическое сотрудничество во имя достижения стратегических целей", – заявил председатель Постоянного комитета ВСНП.

В ходе переговоров собеседники обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрели ход реализации совместных проектов в сферах транспорта, промышленности, туризма.

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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Китай утром 28 марта 2024 года. Его встретили председатель совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

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Президент Казахстана уже выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума.

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