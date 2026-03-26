#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Оправдательный приговор отменен в кассационной инстанции

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 11:54 Фото: Zakon.kz
Ранее приговором суда №2 г. Актобе от 31 марта 2025 года экс-руководитель аппарата акима города Исембайұлы Н. был оправдан за недоказанностью в совершении мошенничества, связанного с обещанием предоставить земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

В прошлом году данное дело получило широкое освещение в средствах массовой информации и социальных сетях.

При этом отдельные публикации носили явно тенденциозный характер и содержали утверждения о якобы имевших место недоработках следствия и государственного обвинения.

Между тем, последовательно отстаивая принцип неотвратимости наказания, органы прокуратуры добились пересмотра оправдательного приговора в суде кассационной инстанции.

Дело направлено на новое рассмотрение в Актюбинский областной суд.

Государственный обвинитель будет поддерживать предъявленное обвинение в полном объеме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: