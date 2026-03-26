Оправдательный приговор отменен в кассационной инстанции
Фото: Zakon.kz
Ранее приговором суда №2 г. Актобе от 31 марта 2025 года экс-руководитель аппарата акима города Исембайұлы Н. был оправдан за недоказанностью в совершении мошенничества, связанного с обещанием предоставить земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
Об этом сообщили в прокуратуре области.
В прошлом году данное дело получило широкое освещение в средствах массовой информации и социальных сетях.
При этом отдельные публикации носили явно тенденциозный характер и содержали утверждения о якобы имевших место недоработках следствия и государственного обвинения.
Между тем, последовательно отстаивая принцип неотвратимости наказания, органы прокуратуры добились пересмотра оправдательного приговора в суде кассационной инстанции.
Дело направлено на новое рассмотрение в Актюбинский областной суд.
Государственный обвинитель будет поддерживать предъявленное обвинение в полном объеме.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript