Суд разъяснил отмену оправдательного приговора Кариму Кокрекбаеву

Сегодня, 26 июля 2024 года, в Верховном суде опубликовали разъяснение по отмене оправдательного приговора в отношении бывшего руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника госучреждения "Казселезащита" К., его заместителя А. и П. пересмотрено Алматинским облсудом в апелляционном порядке.

"Вердиктом (большинством голосов) присяжных заседателей СМУСа Алматинской области А. и П. признаны виновными по ч. 4 ст. 366 УК и ч. 4 ст. 367 УК, соответственно, оба приговорены к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. К. оправдали по предъявленным ему обвинениям. Коллегия облсуда, изучив материалы дела и доводы сторон, отменила оправдательный приговор в отношении К. Также отменено осуждение П. и А., которые были ранее признаны виновными в даче и получении взятки особо крупном размере", – говорится в сообщении.

В суде перечислили нарушения, которые послужили основанием для отмены оправдательного приговора Кариму Кокрекбаеву:

нарушения при формулировке вопросов, поставленных перед присяжными;

нарушения при оценке допустимости доказательств;

несоответствие описательной части приговора резолютивной.

"Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии главного судебного разбирательства", – заключили в суде.

Отмену оправдательного приговора Кариму Кокрекбаеву также прокомментировали в Генеральной прокуратуре РК:

"7 июня 2024 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор по делу о коррупции, где вердиктом присяжных заседателей бывший руководитель ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кокрекбаев К. был оправдан по всем эпизодам предъявленных обвинений. Проходившие вместе с ним по делу его заместитель Ахатаев А. был признан виновным в получении взятки, а директор филиала ТОО "Bazis Construction Infr" Поплавский А. – в даче взятки в особо крупном размере. Не согласившись с приговором в части оправдания Кокрекбаева, прокуратурой Алматинской области внесено апелляционное ходатайство. 25 июля 2024 года Алматинский областной суд в полном объеме удовлетворил апелляционное ходатайство прокуратуры, отменив приговор суда с направлением дела на новое судебное разбирательство и взяв под стражу Кокрекбаева К. в зале суда".

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