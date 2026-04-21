Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал договор Казахстана и Перу об экстрадиции, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам", – говорится в документе.

Отметим, что целью закона является укрепление правовой базы сотрудничества в борьбе с преступностью и оказания эффективной взаимной помощи по вопросам осуществления процедур, связанных с уголовными правонарушениями. Представленный на ратификацию договор регулирует вопросы выдачи разыскиваемых лиц для привлечения к уголовной ответственности либо для приведения в исполнение приговора суда.

В частности, договор:

устанавливает порядок выдачи в целях уголовного преследования, если деяние признается преступлением в соответствии с национальным законодательством обеих сторон и за его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее одного (1) года или более;

предусматривает выдачу в целях приведения приговора суда в исполнение, если на момент поступления запроса о выдаче неотбытый срок наказания составляет не менее шести (6) месяцев;

определяет обязательные основания для отказа в выдаче, в том числе если преступление является политическим; если имеются существенные основания полагать, что запрос направлен в целях уголовного преследования лица по признаку расы, вероисповедания, национальности, гражданства, пола, социального статуса, этнической принадлежности или политических убеждений; если по законодательству запрашивающей стороны за данное преступление предусмотрена смертная казнь и не предоставлены достаточные гарантии, что смертная казнь разыскиваемому лицу не будет назначена; если имеются основания полагать, что лицо будет подвергнуто жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению; если уголовное производство окончательно прекращено либо обвинение против запрашиваемого лица было окончательно снято;

предусматривает факультативные основания для отказа в выдаче, в частности, если преступление совершено на территории запрашиваемой стороны и подпадает под ее юрисдикцию, а разыскиваемое лицо находится под следствием и будет преследоваться в судебном порядке компетентными органами запрашиваемой стороны за то же самое преступление; либо если выдача несовместима с соображениями гуманности ввиду возраста, состояния здоровья или иных личных обстоятельств разыскиваемого лица.

Центральными органами, взаимодействующими в рамках рассматриваемого договора, для Казахстана является Генеральная прокуратура, для Перу – Офис государственного прокурора.

Также известно, что в настоящее время на территории Перу отсутствуют лица, скрывающиеся от правосудия Республики Казахстан, равно как и на территории РК отсутствуют лица, разыскиваемые компетентными органами Перу.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании ратифицировали договор между Казахстаном и Перу о выдаче, предусматривающий порядок экстрадиции лиц для уголовного преследования и исполнения приговоров.