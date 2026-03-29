События

Недовольные штрафами жители Туркестана разбили несколько камер

Фото: Zakon.kz
В Туркестане полицейские задержали двух человек по подозрению в умышленном повреждении камер видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на одной из улиц города. Неизвестные разбили четыре камеры, причинив ущерб более чем на 700 тысяч тенге.

По данным следствия, около часа ночи двое молодых людей в масках с помощью длинной палки вывели оборудование из строя.

Полицейские изучили записи с ближайших камер, установили маршрут передвижения подозреваемых и задержали их в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, ведется досудебное расследование.

"По предварительным данным, подозреваемые признались, что пошли на этот шаг из-за недовольства штрафами за нарушение правил дорожного движения", – рассказали в областном департаменте полиции.

В полиции призвали граждан бережно относиться к общественному имуществу и соблюдать закон.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области выявили 8 случаев сталкинга.

Мухит Турсынали
