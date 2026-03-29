#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
События

Поиски утонувшего ребенка в Туркестанской области не прекращаются седьмые сутки

утонул ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 20:15 Фото: freepik
В Туркестанской области продолжаются масштабные поиски ребенка 2018 года рождения, который упал в реку и утонул во время игры. Об этом 29 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, трагедия произошла еще 23 марта около 17:00. Мама мальчика сообщила, что ребенок упал в воду реки Келес. В поисково-спасательной операции задействованы значительные силы: подразделения МЧС, сотрудники полиции и КНБ, представители местных исполнительных органов, а также родственники пропавшего и волонтеры.

По состоянию на вечер 29 марта специалисты оперативно-спасательного отряда ДЧС области ведут обследование русла реки в районе сел Абай и Жузимдик.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС области обследуют участок русла реки Келес протяженностью 42 км в районах сел Абай и Жузимдик с использованием специальных крюков и веревок. Совместно с волонтерами проводится обследование участка от сел Жузимдик и Кызыләскер до села имени Ғ. Муратбаева. На данный момент проверено 15 км по поверхности реки и 900 метров под водой с привлечением водолазов МЧС".Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана

К операции также подключился оперативно-спасательный отряд ДЧС Шымкента. Спасатели на плавсредствах патрулируют 9-километровый участок от населенного пункта Лесбекбатыр до впадения Келеса в Сырдарью.

Для мониторинга труднодоступных зон с воздуха применяются пять беспилотных летательных аппаратов МЧС, которые уже обследовали около 55 км прибрежной территории. Всего в работах задействовано восемь плавсредств и эхолотное оборудование.

"Также в целях повышения эффективности поисков приняты меры по снижению уровня воды: 28 марта приостановлена работа шлюза в Казыгуртском районе, 29 марта закрыт шлюз канала "Зах" Республики Узбекистан, что также способствует снижению уровня воды. Поисково-спасательные работы продолжаются и находятся на контроле. Все задействованные службы принимают необходимые меры", – сообщили в МЧС РК.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области утонули двое детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: