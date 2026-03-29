Поиски утонувшего ребенка в Туркестанской области не прекращаются седьмые сутки

В Туркестанской области продолжаются масштабные поиски ребенка 2018 года рождения, который упал в реку и утонул во время игры. Об этом 29 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, трагедия произошла еще 23 марта около 17:00. Мама мальчика сообщила, что ребенок упал в воду реки Келес. В поисково-спасательной операции задействованы значительные силы: подразделения МЧС, сотрудники полиции и КНБ, представители местных исполнительных органов, а также родственники пропавшего и волонтеры.

По состоянию на вечер 29 марта специалисты оперативно-спасательного отряда ДЧС области ведут обследование русла реки в районе сел Абай и Жузимдик.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС области обследуют участок русла реки Келес протяженностью 42 км в районах сел Абай и Жузимдик с использованием специальных крюков и веревок. Совместно с волонтерами проводится обследование участка от сел Жузимдик и Кызыләскер до села имени Ғ. Муратбаева. На данный момент проверено 15 км по поверхности реки и 900 метров под водой с привлечением водолазов МЧС". Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана

К операции также подключился оперативно-спасательный отряд ДЧС Шымкента. Спасатели на плавсредствах патрулируют 9-километровый участок от населенного пункта Лесбекбатыр до впадения Келеса в Сырдарью.

Для мониторинга труднодоступных зон с воздуха применяются пять беспилотных летательных аппаратов МЧС, которые уже обследовали около 55 км прибрежной территории. Всего в работах задействовано восемь плавсредств и эхолотное оборудование.

"Также в целях повышения эффективности поисков приняты меры по снижению уровня воды: 28 марта приостановлена работа шлюза в Казыгуртском районе, 29 марта закрыт шлюз канала "Зах" Республики Узбекистан, что также способствует снижению уровня воды. Поисково-спасательные работы продолжаются и находятся на контроле. Все задействованные службы принимают необходимые меры", – сообщили в МЧС РК.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области утонули двое детей.