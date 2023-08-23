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Как проходят поиски утонувших в Сырдарье

Как проходят поиски утонувших в Сырдарье Фото: скриншот видео
В Туркестанской области на реке Сырдарья 23 августа 2023 года продолжаются поисковые работы, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, на сегодняшний день из 11-ти утонувших найден еще один – мальчик 2011 г. р.

"Продолжаются поиски одной несовершеннолетней девочки", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что водолазы-спасатели под водой обследовали 2300 кв. м.

"При помощи плавательных средств обследовано 42 км реки. С привлечением беспилотных летательных аппаратов проведено аэровизуальное обследование 51 км. Кроме того, поисковыми группами в пешем порядке пройдено 24 км береговой линии".Пресс-служба МЧС РК

Как подчеркнули в министерстве по ЧС, поисковые работы осложнены наличием водоворотов, сильных подводных течений, резких перепадов глубины реки, густой растительности у береговых зон, а также наличием на дне реки скоплений веток деревьев.

В поисках задействованы силы и средства ДЧС Туркестанской области и Шымкента, ДП и службы "103".

В МЧС РК настоятельно рекомендуют строго соблюдать меры безопасности на воде, а также напоминают о запрете купания в неразрешенных местах.

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21 августа 2023 года в Туркестанской области в Отырарском районе на реке Сырдарья, вблизи дорожного моста, предварительно при купании в необорудованном месте утонули 11 человек. В областном ДЧС был создан оперативный штаб. Министр по ЧС Сырым Шарипханов заявил, что место, где утонули 11 человек, не приспособлено для купания.

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По данным акимата Туркестанской области, люди ехали после праздника, тоя, и решили отдохнуть, посидеть возле реки. В пресс-службе ведомства уточнили, что они не купаться приехали, так как знали, что место не для купания.

"И они услышали крик ребенка и побежали все на помощь. Видимо, он поскользнулся, а там болото, грязь. И вот один за другим они ушли", – добавили в областном акимате.

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