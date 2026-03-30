В Алматы завезли более тонны лекарств из Индии под видом косметики

Крупная партия лекарственных средств из Индии, скрытых под видом косметической продукции, выявлена сотрудниками таможни в Международном аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, что согласно сопроводительным документам, продукция была заявлена как косметические средства. Однако при проведении таможенного контроля установлено, что фактически ввозилась партия лекарственных препаратов, включающая 39 наименований продукции общим весом 1 324 килограмма.

По предварительным расчетам, таможенная стоимость товара составила более пяти миллионов тенге.

В настоящее время уполномоченными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

В ДГД отметили, что согласно статьи 551 КоАП РК, за недекларирование либо недостоверное таможенное декларирование товаров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 25% от стоимости товаров.

Кроме того, согласно статье 545 КоАП РК, перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза с нарушением установленных запретов и ограничений влечет наложение штрафа с возможной конфискацией предметов правонарушения.

Размер штрафа зависит от категории субъекта и составляет от 15 до 50 месячных расчетных показателей.

Вместе с тем, в департаменте сообщили, что начала года выявлены 17 фактов незаконного перемещения товаров, содержащих наркотические вещества весом брутто 25,84 кг.

По всем изложенным фактам, материалы переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.



