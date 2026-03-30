#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
События

В Алматы завезли более тонны лекарств из Индии под видом косметики

таблетки во флакончиках, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 10:28 Фото: ДГД Алматы
Крупная партия лекарственных средств из Индии, скрытых под видом косметической продукции, выявлена сотрудниками таможни в Международном аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, что согласно сопроводительным документам, продукция была заявлена как косметические средства. Однако при проведении таможенного контроля установлено, что фактически ввозилась партия лекарственных препаратов, включающая 39 наименований продукции общим весом 1 324 килограмма.

мази из Индии, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 10:28

Фото: ДГД Алматы

По предварительным расчетам, таможенная стоимость товара составила более пяти миллионов тенге.

В настоящее время уполномоченными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

В ДГД отметили, что согласно статьи 551 КоАП РК, за недекларирование либо недостоверное таможенное декларирование товаров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 25% от стоимости товаров.

Кроме того, согласно статье 545 КоАП РК, перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза с нарушением установленных запретов и ограничений влечет наложение штрафа с возможной конфискацией предметов правонарушения.

Размер штрафа зависит от категории субъекта и составляет от 15 до 50 месячных расчетных показателей.

Вместе с тем, в департаменте сообщили, что начала года выявлены 17 фактов незаконного перемещения товаров, содержащих наркотические вещества весом брутто 25,84 кг.

По всем изложенным фактам, материалы переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Алкоголь под видом газированных напитков завезли в Алматы
10:19, 22 апреля 2025
Алкоголь под видом газированных напитков завезли в Алматы
В Казахстане хотели сбывать лекарства неизвестного происхождения для онкобольных, завезенные из Индии
18:55, 12 июля 2023
В Казахстане хотели сбывать лекарства неизвестного происхождения для онкобольных, завезенные из Индии
26 тонн российской пшеницы под видом казахстанской вывезли в страны ЦА
09:18, 25 июля 2023
26 тонн российской пшеницы под видом казахстанской вывезли в страны ЦА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Почему Соболенко стала доминировать над Рыбакиной в WTA-туре
10:18, Сегодня
Почему Соболенко стала доминировать над Рыбакиной в WTA-туре
Казахстан неудачно стартовал на чемпионате Азии по боксу
09:54, Сегодня
Казахстан неудачно стартовал на чемпионате Азии по боксу
При каком раскладе сборная Казахстана может пробиться на ЕВРО-2026
09:53, Сегодня
При каком раскладе сборная Казахстана может пробиться на ЕВРО-2026
Казахстан объявил состав на чемпионат Азии по дзюдо
09:36, Сегодня
Казахстан объявил состав на чемпионат Азии по дзюдо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: