Жителям Алматы подсказали, как избавиться от просроченных лекарств
Так, по данным пресс-службы городского акимата, жителям города предлагают сдать медикаменты в специальные контейнеры (экобоксы), установленные в городских поликлиниках.
Акция направлена на предотвращение попадания опасных веществ в окружающую среду и обеспечение безопасной утилизации препаратов.
Организаторы напоминают, что просроченные лекарства подлежат утилизации только через лицензированные компании, в том числе методом высокотемпературного сжигания.
"Их выброс в бытовой мусор или слив в канализацию запрещен, так как это может привести к загрязнению окружающей среды и развитию антибиотикорезистентности", – говорится в официальном обращении.
В рамках акции принимаются таблетки, капсулы, мази, кремы, гели, ампулы, флаконы, сиропы и растворы.
Стоит уточнить, что при этом шприцы, иглы, системы, бинты, вата и другие медицинские отходы, контактировавшие с кровью, не принимаются.
Перед сдачей лекарства рекомендуется упаковать в плотный пакет.
На сегодняшний день в Алматы функционируют 36 экобоксов в городских поликлиниках.
Ранее была озвучена другая хорошая новость: в Казахстане закупят новые современные препараты для лечения рака и красной волчанки.