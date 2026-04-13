Жителям Алматы подсказали, как избавиться от просроченных лекарств

В Алматы 15-16 апреля 2026 года пройдет экологическая акция по сбору просроченных и неиспользованных лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы городского акимата, жителям города предлагают сдать медикаменты в специальные контейнеры (экобоксы), установленные в городских поликлиниках.

Акция направлена на предотвращение попадания опасных веществ в окружающую среду и обеспечение безопасной утилизации препаратов.

Организаторы напоминают, что просроченные лекарства подлежат утилизации только через лицензированные компании, в том числе методом высокотемпературного сжигания.

"Их выброс в бытовой мусор или слив в канализацию запрещен, так как это может привести к загрязнению окружающей среды и развитию антибиотикорезистентности", – говорится в официальном обращении.

В рамках акции принимаются таблетки, капсулы, мази, кремы, гели, ампулы, флаконы, сиропы и растворы.

Стоит уточнить, что при этом шприцы, иглы, системы, бинты, вата и другие медицинские отходы, контактировавшие с кровью, не принимаются.

Перед сдачей лекарства рекомендуется упаковать в плотный пакет.

На сегодняшний день в Алматы функционируют 36 экобоксов в городских поликлиниках.

