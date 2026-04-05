В Приаральских степях зацвели тюльпан Борщова и двухцветковый
Как рассказывает главный инженер по экологическому просвещению Барсакельмесского государственного заповедника Алма Есенова, цветы расцвели раньше, примерно на неделю. Причиной стала сильная жара, которая длилась на Барсакельмесе более недели, а потом пошли дожди.
"Тюльпан двухцветковый растет преимущественно на Барсакельмесе, покрывает отдельные участки светлым цветочным ковром – белыми лепестками с желтой серединой. Растет он в экстремальных условиях – на солончаках и бедных почвах с минимальным количеством влаги. А тюльпан Борщова широко распространен в Приаралье и пустынях, включая Кызылкум. У него яркие желтые, оранжевые и красные лепестки. Растение также хорошо адаптировано к жаркому климату и песчаным почвам. Цветут эти тюльпаны в апреле примерно две недели," – говорит Алма Есенова.
Фото: Барсакельмесский государственный заповедник
Эколог подчеркивают, что сохранение популяций дикорастущих тюльпанов имеет важное значение для биоразнообразия. Срывать их нельзя, нарушители понесут административную ответственность.
Цветение тюльпанов в Приаралье ежегодно становится заметным природным событием, привлекая внимание к уникальной флоре Казахстана и необходимости ее охраны.
