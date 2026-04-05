+12°
$
470.46
543.1
5.86
События

В Приаральских степях зацвели тюльпан Борщова и двухцветковый

цветы, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 11:30 Фото: Барсакельмесский государственный заповедник
В пустынных и степных регионах Казахстана начался период цветения редких дикорастущих тюльпанов. В числе первых распустились тюльпан Борщова и тюльпан двухцветковый – виды, занесенные в Красную книгу Казахстана и находящиеся под государственной охраной, передает Zakon.kz.

Как рассказывает главный инженер по экологическому просвещению Барсакельмесского государственного заповедника Алма Есенова, цветы расцвели раньше, примерно на неделю. Причиной стала сильная жара, которая длилась на Барсакельмесе более недели, а потом пошли дожди.

"Тюльпан двухцветковый растет преимущественно на Барсакельмесе, покрывает отдельные участки светлым цветочным ковром – белыми лепестками с желтой серединой. Растет он в экстремальных условиях – на солончаках и бедных почвах с минимальным количеством влаги. А тюльпан Борщова широко распространен в Приаралье и пустынях, включая Кызылкум. У него яркие желтые, оранжевые и красные лепестки. Растение также хорошо адаптировано к жаркому климату и песчаным почвам. Цветут эти тюльпаны в апреле примерно две недели," – говорит Алма Есенова.

Фото: Барсакельмесский государственный заповедник

Фото: Барсакельмесский государственный заповедник

Эколог подчеркивают, что сохранение популяций дикорастущих тюльпанов имеет важное значение для биоразнообразия. Срывать их нельзя, нарушители понесут административную ответственность.

Цветение тюльпанов в Приаралье ежегодно становится заметным природным событием, привлекая внимание к уникальной флоре Казахстана и необходимости ее охраны.

В начале апреля степи Казахстана покрылись дикими тюльпанами.

Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
