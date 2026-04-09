Степи Туркестана под угрозой: туристы топчут редкие тюльпаны Грейга, как это было с Кобейтузом

31 марта 2026 года известный фотограф из Туркестанской области Тимур Байгулов поделился впечатляющими снимками: степи региона словно покрылись красным ковром, усыпанным цветущими тюльпанами Грейга – одним из самых красивых и редких видов, сообщает Zakon.kz.

Однако совсем скоро картина кардинально изменилась. 8 апреля казахстанец Жомарт Камидоллин показал, что происходит в степях на юге страны.

Он уточнил, что съездил в Ордабасынский район – посмотреть на тюльпаны Грейга.

"Они занесены в Красную книгу. Это действительно невероятное зрелище. Эмоции и виды – на высшем уровне", – пишет Камидоллин.

Но, по его словам, есть одно "но".

"Люди, зачем портить природу? Можно же спокойно, без спешки, по очереди сделать фото и оставить все нетронутым. Некоторые заезжают на машинах прямо в поле и просто давят тюльпаны… Очень печально это видеть. Мы уже проходили такие истории – вспомните Розовое озеро (Кобейтуз) возле Астаны. Давайте беречь природу. Это наше общее", – написал Жомарт Камидоллин.

В 2020 году Кобейтуз начал ухудшаться из-за наплыва посетителей. Некоторые казахстанцы вывозили из озера соль, предполагая, что она имеет лечебные свойства. Кроме того, в 2021 году водоем начал постепенно высыхать. Тогда в районном акимате пояснили, что для таких озер это естественный природный процесс. В 2025 году туристы вновь начали разворовывать соль с его берегов.

7 апреля алматинский фотограф Дмитрий Доценко подарил казахстанцам мгновение чудесного открытия: на его кадрах засиял редкий эндемик страны – тюльпан Регеля.