События

Степи Туркестана под угрозой: туристы топчут редкие тюльпаны Грейга, как это было с Кобейтузом

тюльпаны, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 11:07 Фото: Instagram/zhomart_kamidollin
31 марта 2026 года известный фотограф из Туркестанской области Тимур Байгулов поделился впечатляющими снимками: степи региона словно покрылись красным ковром, усыпанным цветущими тюльпанами Грейга – одним из самых красивых и редких видов, сообщает Zakon.kz.

Однако совсем скоро картина кардинально изменилась. 8 апреля казахстанец Жомарт Камидоллин показал, что происходит в степях на юге страны.

Он уточнил, что съездил в Ордабасынский район – посмотреть на тюльпаны Грейга.

"Они занесены в Красную книгу. Это действительно невероятное зрелище. Эмоции и виды – на высшем уровне", – пишет Камидоллин.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 11:07
Степи Казахстана покрылись дикими тюльпанами: осторожно, можно только любоваться

Но, по его словам, есть одно "но".

"Люди, зачем портить природу? Можно же спокойно, без спешки, по очереди сделать фото и оставить все нетронутым. Некоторые заезжают на машинах прямо в поле и просто давят тюльпаны… Очень печально это видеть. Мы уже проходили такие истории – вспомните Розовое озеро (Кобейтуз) возле Астаны. Давайте беречь природу. Это наше общее", – написал Жомарт Камидоллин.

В 2020 году Кобейтуз начал ухудшаться из-за наплыва посетителей. Некоторые казахстанцы вывозили из озера соль, предполагая, что она имеет лечебные свойства. Кроме того, в 2021 году водоем начал постепенно высыхать. Тогда в районном акимате пояснили, что для таких озер это естественный природный процесс. В 2025 году туристы вновь начали разворовывать соль с его берегов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 11:07
Розовое озеро снова под угрозой: туристы массово воруют соль с Кобейтуза

7 апреля алматинский фотограф Дмитрий Доценко подарил казахстанцам мгновение чудесного открытия: на его кадрах засиял редкий эндемик страны – тюльпан Регеля.

Анастасия Московчук
Читайте также
Степи Казахстана покрылись дикими тюльпанами: осторожно, можно только любоваться
16:07, 01 апреля 2026
Степи Казахстана покрылись дикими тюльпанами: осторожно, можно только любоваться
В Приаральских степях зацвели тюльпан Борщова и двухцветковый
11:30, 05 апреля 2026
В Приаральских степях зацвели тюльпан Борщова и двухцветковый
Теплая зима грозит уничтожить краснокнижные тюльпаны на юге Казахстана
14:45, 23 января 2026
Теплая зима грозит уничтожить краснокнижные тюльпаны на юге Казахстана
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
12:03, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
11:59, Сегодня
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
11:57, Сегодня
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
11:44, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
