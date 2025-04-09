Уникальный цветок зацвел в песках Мангистау
Фото: Instagram/mangystau_ecology_department
В степях Мангистау зацвел редкий тюльпан согдийский, растущий на песке и занесенный в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.
Уникальными кадрами поделились экологи региона.
Тюльпан согдийский – это исчезающее, устойчивое к засушливому климату растение. Растет только в песчаных и каменистых пустынях Кызылкумского, Каракумского и Мангистауского регионов. Цветет в марте-апреле и достигает 10-25 сантиметров в высоту.
Биологи призывают не вырывать редкие тюльпаны, а любоваться ими лишь внешне.
Между тем жительница Шымкента может получить штраф в 12 млн тенге из-за сорванных тюльпанов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript