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События

Уникальный цветок зацвел в песках Мангистау

В степи Мангистау зацвел редкий цветок, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 09:42 Фото: Instagram/mangystau_ecology_department
В степях Мангистау зацвел редкий тюльпан согдийский, растущий на песке и занесенный в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

Уникальными кадрами поделились экологи региона.

Тюльпан согдийский – это исчезающее, устойчивое к засушливому климату растение. Растет только в песчаных и каменистых пустынях Кызылкумского, Каракумского и Мангистауского регионов. Цветет в марте-апреле и достигает 10-25 сантиметров в высоту.

Биологи призывают не вырывать редкие тюльпаны, а любоваться ими лишь внешне.

Между тем жительница Шымкента может получить штраф в 12 млн тенге из-за сорванных тюльпанов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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