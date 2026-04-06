Прорыв плотины в Акмолинской области: что известно к этому часу, фото с места

В акимате Акмолинской области 6 апреля 2026 года прокомментировали ситуацию с прорывом плотины "Шоптыколь" в Коргалжынском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Мурата Балпана.

Фото: gov.kz

"В настоящее время полностью исключена угроза подтопления ближайшего населенного пункта – села Сабынды, все объекты работают в штатном режиме. Силами местных исполнительных органов, МЧС и жителей проводятся работы по поднятию уровня дорожного полотна республиканской трассы Астана – Коргалжын для перенаправления талых вод в степную зону", – говорится в сообщении.

Фото: МЧС

В ликвидации последствий задействованы 56 единиц техники и более 230 человек местного населения и личного состава МЧС. Заготовлено 5 тыс. мешков и 50 тыс. тонн инертного материала, отсыпано 800 метров земляного вала. Ситуация находится на контроле соответствующих служб.

Фото: МЧС

Плотина "Шоптыколь" имеет вместимость 4,71 млн кубических метров воды, площадь водоема составляет 157 гектаров при средней глубине около 3 метров. Сооружение защищает от подтопления участок республиканской автодороги Астана – Коргалжын, а также обеспечивает водоснабжение прудов Шевченко и Балкаш.

Фото: gov.kz

О прорыве плотины стало известно в ночь на 6 апреля.