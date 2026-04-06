#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Прорыв плотины в Акмолинской области: что известно к этому часу, фото с места

В акимате Акмолинской области 6 апреля 2026 года прокомментировали ситуацию с прорывом плотины "Шоптыколь" в Коргалжынском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Мурата Балпана.

Фото: gov.kz

"В настоящее время полностью исключена угроза подтопления ближайшего населенного пункта – села Сабынды, все объекты работают в штатном режиме. Силами местных исполнительных органов, МЧС и жителей проводятся работы по поднятию уровня дорожного полотна республиканской трассы Астана – Коргалжын для перенаправления талых вод в степную зону", – говорится в сообщении.

Фото: МЧС

В ликвидации последствий задействованы 56 единиц техники и более 230 человек местного населения и личного состава МЧС. Заготовлено 5 тыс. мешков и 50 тыс. тонн инертного материала, отсыпано 800 метров земляного вала. Ситуация находится на контроле соответствующих служб.

Фото: МЧС

Плотина "Шоптыколь" имеет вместимость 4,71 млн кубических метров воды, площадь водоема составляет 157 гектаров при средней глубине около 3 метров. Сооружение защищает от подтопления участок республиканской автодороги Астана – Коргалжын, а также обеспечивает водоснабжение прудов Шевченко и Балкаш.

Фото: gov.kz

О прорыве плотины стало известно в ночь на 6 апреля.

Фото: МЧС

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Назначен новый генеральный директор телеканала "КТК"
12:07, Сегодня
Назначен новый генеральный директор телеканала "КТК"
Вода вышла из берегов: в Акмолинской области прорвало плотину
01:28, 06 апреля 2026
Вода вышла из берегов: в Акмолинской области прорвало плотину
Прорыв дамбы в Алматинской области: как борются с последствиями
14:35, 31 марта 2024
Прорыв дамбы в Алматинской области: как борются с последствиями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звезда мировой борьбы из Кыргызстана разгромил казахстанца на домашнем супертурнире
12:01, Сегодня
Звезда мировой борьбы из Кыргызстана разгромил казахстанца на домашнем супертурнире
Какое место занимает Александр Бублик в обновлённом рейтинге ATP
11:48, Сегодня
Какое место занимает Александр Бублик в обновлённом рейтинге ATP
Финалистка чемпионата Азии по боксу из Казахстана прокомментировала разгромную победу
11:38, Сегодня
Финалистка чемпионата Азии по боксу из Казахстана прокомментировала разгромную победу
Казахстанский борец потерпел поражение на чемпионате Азии
11:32, Сегодня
Казахстанский борец потерпел поражение на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: